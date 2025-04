One Piece: quale cambiamento ha aumentato gli ascolti dell’anime?

L’anime di One Piece è finalmente tornato sul piccolo schermo con la seconda parte dell’arco di Egghead dopo sei mesi di pausa. Durante questo periodo di tempo Toei ha apportato molti cambiamenti, tra cui un nuovo regista, un nuovo doppiatore che ha sostituito Kazuki Yao nel ruolo di Franky, nuove opening e ending e, soprattutto, un nuovo palinsesto. One Piece è stato spostato in una fascia oraria notturna, e sembra che il cambiamento stia già dando i suoi frutti in termini di ascolti.

Secondo un post dell’insider pewpiece sulla sua pagina X, un recente commento di Mayumi Tanaka, la doppiatrice di Rufy, rivela che gli ascolti di One Piece sono aumentati da quando la trasmissione dell’anime è stata spostata in una fascia oraria notturna. Sebbene la fonte esatta del commento non sia ancora verificata, non sorprende che gli ascolti di One Piece siano aumentati. Questo risultato è anche alimentato dall’attesa per il ritorno dell’anime e l’entusiasmo generale per l’arco narrativo di Egghead e dei prossimi sviluppi. Detto questo, potrebbe esserci un altro importante motivo per cui la nuova fascia oraria di One Piece stia giocando a suo favore, e ha a che fare con la fanbase stessa.

Dopo l’annuncio del cambio di fascia oraria, è stato spiegato che il motivo principale di questa scelta era permettere ai fan di passare direttamente dalla visione del nuovo episodio alla lettura dell’ultimo capitolo del manga, pubblicato online in Giappone a mezzanotte di lunedì mattina, pochi minuti dopo la fine della messa in onda dell’anime. Sebbene questo rappresenti senza dubbio una grande vittoria per il manga, sembrava che il nuovo orario non avesse alcun vantaggio apparente per l’anime.

Tuttavia, la nuova fascia oraria notturna di One Piece ha perfettamente senso se si considera che la fanbase di One Piece è maturata insieme alla serie negli ultimi due decenni. La vecchia fascia oraria mattutina significava rivolgersi principalmente ai bambini. Tuttavia, il pubblico principale è costituito da coloro che sono cresciuti con la serie nel corso degli anni, che ora sono diventati adulti e potrebbero non trovare la fascia oraria mattutina altrettanto comoda.