One Piece prepara il campo di battaglia perfetto per il Gear Fifth

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece si sta finalmente preparando a diversi scontri mentre i Cavalieri Divini attuano il loro piano malvagio per conquistare Elbaf.

Il capitolo 1142 di One Piece rivela che il piano dei Cavalieri, che coinvolge i bambini di Elbaf, era di farli addormentare e trasformare i loro incubi in realtà. Il capitolo mostra infatti diversi mostri mitologici come Jörmungandr, Nidhoggr, Fenrir e persino il Dio del Sole Nika prendere vita e scatenare il caos su Elbaf, con le loro forme e i loro aspetti presi direttamente dall’immaginazione dei bambini. Pertanto, l’ultimo capitolo mette a confronto l’immaginazione dei bambini con quella infantile di Rufy, creando quella che potrebbe essere una battaglia molto buffa e divertente tra queste bestie da incubo e Gear Fifth.

Sebbene Rufy stia attualmente lottando con Loki e la sua minaccia di distruggere Elbaf con i suoi fulmini, il compito di affrontare i Cavalieri Divini e le bestie da incubo che hanno portato in vita ricadrà inevitabilmente sui Cappelli di Paglia. Il capitolo 1142 illustra perfettamente anche quanto siano resistenti queste bestie, come Jörmungandr che viene sconfitto grazie agli sforzi congiunti di Saul e del preside Tusk. Pertanto, per quanto potenti possano essere i giganti, sono davvero pochi quelli abbastanza forti da affrontare l’intera orda di mostri che sta attualmente attaccando l’isola. Dato che i Cavalieri Divini non sanno della presenza di Rufy e dei Cappelli di Paglia sull’isola, questo potrebbe anche essere un modo semplice per sventare questo piano iniziale.

Oltretutto la presenza di Rufy e del Gear Five al centro di tutto potrebbe aprire la strada a una divertente battaglia in cui Rufy si scatena con i suoi poteri immaginari.

La battaglia contro i Cinque Astri su Egghead ha visto Rufy compiere ogni sorta di nuove, inspiegabili imprese come evocare oggetti dal nulla e persino sfidare le regole dello spazio-tempo. Per questo la situazione attuale potrebbe dare a Rufy l’opportunità perfetta per aumentare ulteriormente il livello ridicolo del suo risveglio. Sarà interessante vedere come l’immaginazione di Rufy si misurerà con quella dei bambini di Elbaf e se le abilità dei Cavalieri potranno influenzare Rufy stesso, anche se questa cosa sembra improbabile.

Fonte – Comicbook