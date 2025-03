One Piece: il volume 111 sistema degli errori chiave nell’arco di Elbaf

L’arco narrativo in corso di Elbaf di One Piece segue l’equipaggio in una nuova avventura dopo la conclusione della caotica battaglia di Egghead. Elbaf è una terra misteriosa in un angolo del Nuovo Mondo, isolata dal resto del mondo e dimora dei Giganti. Raggiungere il regno non si è rivelato molto facile in quanto mentre tutti attraversavano le Nebbie Dormienti, Rufy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper e Usopp dormivano a bordo della Thousand Sunny. L’animale domestico di Road, Muginn, porta la Thousand Sunny a Road con i pirati addormentati e approfitta della situazione intrappolandoli all’interno della Terra dei Giganti.

Dopo una breve confusione, capiscono presto che Road è il colpevole e lo sconfiggono facilmente. arriva poi sull’isola e si riunisce agli altri. Poiché Elbaf non è vincolata dalle leggi stabilite dal Governo Mondiale, non hanno paura di accogliere i pirati a casa loro a braccia aperte. L’arco in sé è impressionante, ma alcuni capitoli pubblicati contengono diversi errori. Poiché One Piece ha pubblicato la versione giapponese del volume 111 il 4 marzo, ha anche risolto i problemi nella versione serializzata settimanalmente.

Il capitolo 1127 di One Piece presenta la versione ricreata di un momento iconico di Rufy, Zoro e Sanji quando attaccano Iscat in una doppia pagina combinando i loro attacchi. Il doppio spread e le loro azioni sono piuttosto simili al capitolo 162 della saga di Alabasta, pubblicato circa 24 anni fa. La scena ricreata è stata sicuramente emozionante, ma anche Rufy che usa Gear 4 ha causato un sacco di confusione.

In confronto, Iscat non è abbastanza forte da permettergli di usare la forma. Un altro problema è che Rufy non ha assunto la solita trasformazione ingombrante. Rufy non usa più molto il Gear 4 dopo aver risvegliato il suo frutto del diavolo. Quindi, molti hanno creduto che la sua trasformazione fosse cambiata, mentre altri hanno pensato che fosse un piccolo errore.

L’ultimo volume ha confermato che effettivamente doveva essere il Gear 3 e il dialogo precedente era solo un errore. Inoltre, Rufy è stato visto inizialmente portare una spada, ma in seguito l’ha cambiata con un’ascia. Rufy non usa armi per combattere, quindi l’ascia è semplicemente un accessorio per completare il suo aspetto vichingo.

Fonte – Comicbook