One Piece 1141: il manga svela l’unica debolezza di Elbaf

La leggendaria terra dei giganti conosciuta come Elbaf in One Piece si trova nel Nuovo Mondo ed è isolata dalle altre isole, ed è un tesoro di misteri. Poiché Rufy e il suo equipaggio hanno familiarità con i giganti, vengono accolti a Elbaf a braccia aperte. Come regno direttamente legato al Secolo del Grande Vuoto e a Nika, Elbaf è colmo di misteri. Da quando è iniziato il nuovo arco, One Piece ha introdotto nuovi personaggi e svelato diversi misteri.

Elbaf è la patria dei giganti noti per essere potenti guerrieri. Considerata la nazione più forte del mondo, il Governo Mondiale ha sempre voluto conquistarla. Avere potenti giganti come soldati della Marina aumenterebbe ulteriormente i loro poteri. Tuttavia, i guerrieri dallo spirito libero non sono facili da sottomettere. Alcuni di loro hanno servito la Marina prima, ma la maggior parte ha scelto di diventare pirata o di vivere sulla propria isola. Ripley e Franky stanno esplorando la terra mentre lei svela diversi segreti. E si scopre che l’unica debolezza di questo regno è quella di prendere fuoco.

Mentre Franky è con Ripley nel Tour dell’Albero di Adamo, lei rivela che i giganti vivono sui rami di questo albero. Ogni ramo ha una sua lunga storia, di diversi secoli. C’era una volta un villaggio chiamato Haugen che si era insediato su un ramo. Quando un fulmine colpì, l’intero villaggio prese fuoco e, poiché il ramo era vecchio, il fuoco non si sarebbe spento.

Per assicurarsi che il fuoco non si diffondesse al resto dell’albero, l’intero ramo fu tagliato, incluso il villaggio. L’Albero do Adamo è una specie leggendaria di albero dal legno molto resistente. La nave di Roger e Rufy è stata realizzata utilizzando il legno di questo albero. Poiché Franky stesso ha costruito la Thousand Sunny, era curioso di vedere di persona il leggendario albero.

Si dice questo sia l’albero più antico al mondo. Avvolge la maggior parte dell’isola con i suoi rami e sostiene il regno. L’albero raffigura anche un murale scolpito sulla sua corteccia. I Giganti dipendono dall’albero per vivere, ma questa è anche una debolezza fatale.

Come ha detto Ripley, una volta che l’albero prende fuoco, non si spegnerà proprio perché è molto vecchio. In questo senso, i fulmini e il fuoco sono le uniche debolezze di Elbaf. Poiché la guerra sta per scoppiare a causa dei Cavalieri Divini, è possibile che l’albero subisca danni considerevoli. Shamrock progetta di sottomettere la nazione più forte del mondo e i Giganti non si arrenderanno senza combattere. Inoltre, i veri poteri di Loki rimangono sconosciuti, ma se sono correlati ai fulmini o al fuoco, potrebbe essere davvero pericoloso per i Giganti.

Fonte – Comicbook