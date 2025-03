One Piece: Rufy libera il personaggio più pericoloso di Elbaf

L’arco narrativo in corso di Elbaf di One Piece introduce nuovi personaggi, finalmente arrivati nella leggendaria terra dei Giganti. Elbaf è un’isola non affiliata al Governo Mondiale ed è considerata la nazione più forte del mondo. Avendo una durata di vita molto più lunga degli umani, i Giganti trascorrono la maggior parte della loro vita ad affinare le loro abilità. Anche con tutta la loro forza, in realtà preferiscono una vita pacifica.

Poiché il paese è isolato dal resto del mondo, non è avanzato in alcun modo. Tuttavia, le cose stanno lentamente cambiando poiché i Giganti ora si concentrano sull’educazione della prossima generazione. Jaguar D. Saul ha un ruolo importante da svolgere in questo, ma anche il loro amato Re Harald ha contribuito allo sviluppo. È un motivo in più per cui il paese ammira il loro re. Purtroppo, quattordici anni prima dell’arrivo di Rufy, il regno affrontò una tragedia inspiegabile con la morte di Harald. Quel che è peggio è che il figlio di Harald, il principe Loki, era l’assassino. Vagò nel mare per otto anni prima che Shanks lo catturasse e lo consegnasse ai giganti. Sono passati sei anni da allora e Loki sta scontando la sua pena negli inferi. Tuttavia, le cose prendono una svolta drastica nel capitolo 1140 di One Piece.

Loki fa un patto con Rufy, promettendo di dire al giovane Yonko tutto ciò che sa su Shanks se quest’ultimo lo libera. Nonostante il comportamento spaventoso di Loki, Rufy va piuttosto d’accordo con lui e la sua intenzione infatti è di mantenere la sua parole perché desidera disperatamente incontrare Shanks.

I Giganti sostengono che Loki abbia ucciso Harald per ottenere il misterioso frutto del diavolo che è stato tramandato nella famiglia reale di Elbaf per generazioni. Loki era già il guerriero più forte del regno e ottenere il potere del frutto del diavolo lo ha reso ancora più intoccabile.

Rufy ha piena fiducia che anche se Loki causasse problemi, potrebbe facilmente fermare il Principe. Il capitolo 1140 termina con Loki in piedi minacciosamente di fronte a Rufy. È chiaramente molto più alto dei normali Giganti, il che lo rende ancora più minaccioso.

Sei anni di crocifissione e la recente tortura di Gunko avrebbero dovuto essere sufficienti a renderlo incapace di stare in piedi. Tuttavia, la realtà dimostra il contrario. Loki era già infastidito quando Zoro scalcia sulla ferita per controllare se il Gigante fosse ancora vivo. Inoltre, se ciò che i Giganti dicono di Loki è vero, potrebbe non avere intenzione di mantenere la sua parte dell’accordo.

Non è chiaro se Loki abbia incontrato Shanks qualche giorno fa quando il pirata era a Elbaf e abbia combattuto Kid in seguito. Tuttavia, sappiamo che Loki e Shanks non sono in buoni rapporti, considerando che quest’ultimo lo ha imprigionato per sei anni. Non è chiaro quale sia il suo obiettivo finora, ma un breve combattimento tra lui e Rufy non sarebbe sorprendente.

Fonte – Comicbook