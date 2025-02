One Piece: Elbaf conferma che Skypea è un tesoro ricco di misteri

One Piece è appena iniziato e sta già riservando un sacco di sorprese ai fan. Debutta ufficialmente Shamrock Figarland, il fratello gemello malvagio di Shanks, che finalmente conferma l’identità dell’uomo che incontra gli Astri nel capitolo 907. Inoltre, L’arco narrativo di Elbaf diè appena iniziato e sta già riservando un sacco di sorprese ai fan. Debutta ufficialmente Shamrock Figarland, il fratello gemello malvagio di Shanks, che finalmente conferma l’identità dell’uomo che incontra gli Astri nel capitolo 907. Inoltre, Elbaf è un paese antico direttamente legato al Secolo del Grande Vuoto ed è pieno di altri misteri. I Giganti hanno un antico testo noto come Harley, che descrive le guerre passate e gli eventi apocalittici. Contiene anche profezie che si dice diventino vere durante l’era attuale. Poiché i Giganti non riescono a leggere l’antico testo, ci sono state molte varianti delle storie tramandate nel corso dei secoli.

Tuttavia, il capitolo 1138 svela una parte importante del testo insieme a un gigantesco murale all’interno di una grotta. Questi dettagli ci riportano di nuovo all’arco di Skypiea, uno degli archi narrativi più sottovalutati e importanti di One Piece. L’antica città di Shandora, un tempo una grande città dorata, fu sollevata nel cielo dal flusso di knock-up, diventando parte dell’isola di Skypiea. I pirati di Cappello di Paglia visitano Sky Island prima del salto temporale. Sebbene la loro avventura lì sia finita da tempo, tutto ciò che viene rivelato nell’arco è rilevante per questo giorno. Quel luogo ha una storia profonda ed è semplicemente un tesoro di misteri.

Nel capitolo 287 di One Piece, la figlia di Kalgara cerca di sacrificarsi al serpente per salvare il suo popolo. Vede questo sacrificio come un’opportunità per incontrare il Dio del Sole dopo la morte. Mentre il rituale era in corso, il popolo di Skypiea pregava il Dio del Sole, della Pioggia, della Foresta e della Terra. Questa è la prima volta che i quattro dei vengono menzionati insieme. La volta successiva che vediamo i loro nomi è nell’arco di Elbaf, dove il murale riporta diverse verità sul passato. L’antico testo di Harley, che è scritto nella stessa lingua dei Poneglyphs, racconta la storia dei tre mondi.

Il primo cedette all’avidità e toccò il sole proibito. Il mondo fu avvolto dalle fiamme e gli schiavi pregarono il Dio Sole. Dopo aver ascoltato quelle preghiere, il Dio Sole apparve e fece infuriare il Dio Terra. Nel secondo mondo, il Dio Foresta domò le bestie mentre il Dio Sole diffuse gli incendi della guerra. Il Dio Mare assaltò dopo che l’uomo uccise il sole e divenne Dio. Infine, nel terzo mondo, viene menzionato solo il Dio del Sole. Finora, One Piece ha rivelato solo l’identità di Nika mentre gli altri tre rimangono un mistero.

