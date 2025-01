One Piece: l’arco di Elbaf potrebbe svelare la vera orgine del Frutto di Rufy

L’arco di Elbaf di One Piece è appena iniziato ma è chiaro che rivelerà grandissime sorprese a tutti i fan della serie shonen. Elbaf ha già regalato ai fan molti nuovi intriganti dettagli sul Dio del sole Nika, e l’ultimo capitolo suggerisce che potrebbe persino rivelare finalmente le origini del frutto del diavolo di Rufy.

Il capitolo 1137 di One Piece rivela finalmente esattamente quando Re Harald, l’ex sovrano di Elbaf, è stato ucciso da Loki. Sebbene sia una piccola rivelazione nella grande trama del capitolo insieme a quella del fratello di Shanks, Shamrock, questo dettaglio consente finalmente ai fan di ricostruire una cronologia piuttosto interessante. Ciò introduce la possibilità che il leggendario frutto del diavolo di Elbaf, tramandato tra i discendenti reali, non sia altro che il frutto Nika che Rufy possiede attualmente, rubato dodici anni fa.

Come rivelato nel capitolo 1130, uno dei motivi per cui Loki ha ucciso suo padre, re Harald, era quello di mettere le mani su un misterioso frutto del diavolo leggendario tramandato nella stirpe reale di Elbaf. Finora, si è ipotizzato che questo frutto del diavolo leggendario fosse correlato al mitico lupo Fenris o persino a qualcosa come un frutto Toon-Toon, a causa della peculiare risata di Loki. Tuttavia, l’ultimo capitolo consolida la teoria secondo cui questo frutto del diavolo che Loki desiderava, potrebbe essere il frutto Gum-Gum o meglio il frutto Nika.

Come visto nel capitolo 1017, il frutto di Rufy è stato rubato 12 anni fa, presumibilmente da Shanks, prima che un giovane Rufy lo mangiasse per errore. È molto probabile che il Cipher Pol abbia messo le mani sul frutto Nika prima che Loki potesse farlo.

Il fatto che Loki sia stato incatenato da catene di pietra prismatica marina, suggerisce che sia in possesso di un qualche potere del frutto del diavolo, anche se è probabile che abbia mangiato un altro tipo di Frutto, intenzionalmente o meno. Il motivo per cui Loki ha trascorso sei anni in mare prima che Shanks lo catturasse potrebbe anche essere perché stava cercando il frutto Nika che sarebbe già stato mangiato da Rufy a quel tempo.

Data l’importanza del Dio Sole a Elbaf e la quantità di informazioni sul leggendario guerriero negli antichi testi, ha senso che Elbaf abbia protetto il Frutto Nika per secoli. Elbaf non è mai stato affiliato al Governo Mondiale e la reputazione dei Giganti come feroci guerrieri avrebbe scoraggiato chiunque dal cercare il Frutto Nika Nika.

