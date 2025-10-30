One Piece: l’anime si prepara all’arco di Elbaf con una nuova key visual e una nuova programmazione

Il viaggio di Luffy e della sua ciurma non si ferma, anche se li aspetta una breve pausa prima della prossima, attesissima avventura. Nelle ultime ore è stata svelata la nuova key visual dell’arco di Elbaf, il prossimo grande capitolo dell’anime di One Piece, che porterà finalmente i Mugiwara nel leggendario regno dei giganti. L’immagine promozionale ha subito fatto impazzire i fan, promettendo scenari epici e un’ambientazione che i lettori del manga aspettano da tantissimo di vedere animata.

L’anime si prenderà una pausa da gennaio a marzo 2026, per poi tornare ad aprile con una produzione rinnovata e tante novità. Dopo l’incredibile successo dell’arco di Egghead, Toei Animation ha deciso di rallentare un attimo per alzare ancora di più l’asticella, puntando su una qualità visiva e una cura dei dettagli che rendano giustizia a questo nuovo capitolo della saga.

Con Elbaf, l’anime entra in una fase davvero speciale: sarà un punto di svolta per la storia, con rivelazioni, colpi di scena e momenti che i fan aspettano da anni. Insomma, la prossima tappa del viaggio dei Mugiwara sarà una delle più epiche di sempre. Si preannuncia una saga ricca di emozioni, battaglie spettacolari e colpi di scena che lasceranno il segno, segnando un punto di svolta per la ciurma di Cappello di Paglia.

Un altro dettaglio interessante riguarda la nuova programmazione: a partire dal ritorno di aprile, l’adattamento televisivo seguirà un formato di 26 episodi all’anno, con ogni episodio dedicato a un solo capitolo del manga. Una scelta che mira a offrire un ritmo più bilanciato e una qualità d’animazione più curata, permettendo alla serie di respirare e di dare maggiore spazio alla regia e alla costruzione delle scene.

Dopo oltre 25 anni di messa in onda, One Piece continua a reinventarsi senza mai perdere la sua anima. L’attesa per Elbaf è già alle stelle, e tutto fa pensare che questa nuova avventura sarà una delle più maestose di sempre per i pirati di Luffy.