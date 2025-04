One Piece: l’anime mostra il miglior scontro di Zoro di sempre

L’anime di One Piece si sta concentrando sulla Ciurma di Cappello di Paglia e sul caos che si sta scatenando sull’Isola di Egghead. Il piano era di fuggire dall’isola prima degli scontri, ma è fallito e ora devono affrontare i loro avversari a viso aperto. A peggiorare le cose, il CPO continua a rappresentare una minaccia per la ciurma pirata. Lucci e gli altri membri arrivano per primi sull’isola, ma vengono sconfitti abbastanza presto. Rufy usa il suo Gear Fifth per la prima volta dopo Wano durante il suo scontro con Lucci, il che rende lo scontro ancora più avvincente. E per di più Lucci ha risvegliato il suo frutto del diavolo durante il salto temporale di due anni.

Dopo aver perso lo scontro, Lucci propone una tregua, cosa che infastidisce seriamente Rufy e Zoro. Ciononostante, Rufy accetta l’offerta di Lucci di allearsi temporaneamente, perché entrambi riconoscono una minaccia reciproca e un nemico comune nel Governo Mondiale. Tuttavia, Lucci stava semplicemente prendendo tempo e aspettando l’occasione giusta per colpire di nuovo la Ciurma di Cappello di Paglia. L’isola sotto assedio è l’occasione perfetta per colpire di nuovo i pirati. Questa volta, tuttavia, mentre Rufy affronta Kizaru, l’avversario di Lucci sarà Zoro. E l’episodio 1125 ha mostrato quello che fino ad ora è il miglior scontro di sempre di Zoro.

Lucci era il principale antagonista nell’arco narrativo di Enies Lobby, e Rufy ha avuto molte difficoltà a sconfiggerlo. Tuttavia, il salto temporale di due anni li hanno resi considerevolmente più forti rispetto agli eventi di Enies Lobby. Zoro ha migliorato significativamente le sue abilità e il suo Haki, fino al punto di poter usare l’Haki del Conquistatore, un’abilità rara nel mondo di One Piece. Lo scontro tra lui e Lucci sarà più complesso di qualsiasi altro scontro precedente.

Sebbene si possa sostenere che King sia più forte di Lucci, la posta in gioco è molto più alta a Egghead. Zoro non solo deve tenere a bada Lucci, ma anche proteggere il laboratorio e il resto dei Satelliti dal villain. Mentre il resto dell’equipaggio è impegnato nelle proprie missioni, lui deve affrontare il leader del CP0, il gruppo di assassini più forte del Governo Mondiale. Anche il risveglio del frutto del diavolo di Lucci rappresenterà una minaccia per lui.

D’altra parte, l’episodio conferma anche che Rufy e Kizaru si scontreranno di nuovo dopo due anni, ma questa volta le circostanze sono diverse, grazie allo straordinario potenziamento di Rufy. La sicurezza di Rufy mentre affronta Kizaru conferma che la tragedia dell’arco narrativo dell’Arcipelago Sabaody non si ripeterà. Tuttavia, a giudicare da come l’anime adatta un capitolo per episodio con animazioni incredibilmente buone, i fan possono aspettarsi una versione estesa dello scontro che darà a Zoro la visibilità che merita.