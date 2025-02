One Piece: la terza stagione del live-action sarebbe già confermata

La seconda stagione live-action di One Piece è attualmente in produzione e i fan attendono una data di uscita ora che le riprese sono terminate. Basato sul manga di Eiichiro Oda, l’adattamento live-action di Netflix segue la storia dell’equipaggio in un media diverso. La serie non è un adattamento esatto del manga, ma rimane fedele alla visione di Oda. La prima stagione è uscita ad agosto 2023 ed è diventata immediatamente un successo globale al punto che, nemmeno dopo un mese dalla sua uscita, Oda stesso ha confermato una seconda stagione in uno speciale video caricato da Netflix.

La seconda stagione proseguirà l’avventura dei Pirati di Cappello di Paglia a partire dall’arco di Loguetown. Tuttavia, prima ancora dell’uscita della seconda stagione, la Writers Guild of America ha elencato direttamente la terza stagione come uno dei loro prossimi progetti. L’informazione è stata condivisa da un famoso account di One Piece su X, pewpiece. È previsto per il 2025-2026 con Joseph E Tracz e Matt Owens come showrunner e produttori esecutivi. Ciò conferma che Netflix sta pianificando di rilasciare la terza stagione poco dopo la seconda. È anche probabile che abbiano già iniziato a lavorarci.

La prima stagione copre il manga fino all’Arco di Arlong Park mentre l’equipaggio si dirige verso Grand Line. La prossima stagione continuerà il loro viaggio nell’Arco di Loguetown, una piccola città nell’East Blue Sea dove è nato e giustiziato il Re dei Pirati. È la città conosciuta come l’inizio e la fine. L’arco introdurrà un paio di personaggi che saranno importanti negli archi successivi. Inoltre, l’equipaggio si dirigerà direttamente a Grand Line dopo la loro breve avventura a Loguetown.

La seconda stagione coprirà probabilmente gli archi di Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Garden. Whiskey Peak è la prima isola che i pirati di Cappello di Paglia visitano nella Grand Line. Inoltre, si vocifera che la terza stagione coprirà l’epico Arco di Alabasta, dove l’equipaggio si dirige verso un’isola deserta e sfida uno dei pirati più potenti della Grand Line. Entrambe le stagioni saranno piene di avventure, poiché l’equipaggio navigherà attraverso i pericoli del mare insidioso e stringerà alleanze lungo il cammino. L’equipaggio otterrà anche due nuovi membri entro la fine dell’Arco di Alabasta.

