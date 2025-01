One Piece: Oda avrebbe introdotto il fratello di Shanks più di 20 anni fa

One Piece ha dato il via al tanto atteso arco narrativo di Elbaf nel manga. Dopo la feroce battaglia con l’ammiraglio Kizaru e Saturn, la ciurma di Cappello di Paglia continua la sua avventura e arriva nel posto che Rufy e Usopo hanno sognato da visitare sin dall’arco narrativo di Little Garden. A parte Dorry e Brogy, tutti gli altri Giganti sono altrettanto felici di accogliere l’equipaggio nella loro isola.

Dato che l’isola non è affiliata al Governo Mondiale, i Cappelli di Paglia sono liberi da ogni limite. La ciurma visita l’isola e i suoi villaggi. Vedono la Walrus School e la Owl Library mentre l’arco narrativo esplora il bellissimo e pacifico regno. Mentre i Giganti accolgono l’equipaggio con un enorme banchetto, il fratello di Shanks e un altro Cavaliere Sacro invadono gli inferi per incontrare Loki. Il fratello di Shanks è un cavaliere e uno spadaccino. Sebbene questo colpo di scena sia sicuramente sorprendente per i fan, Eiichiro Oda avrebbe introdotto questo personaggio prima ancora che il manga iniziasse la serializzazione.

In uno dei primi prototipi, Oda ha disegnato Shanks in qualità di Capo dei Cavalieri tre anni dopo la guerra. Il disegno è stato probabilmente incluso in Kantai Shinroku, la guida ufficiale di Monsters 103. Questa particolare informazione è riemersa dopo che Oda ha introdotto Shamrock Figarland nel capitolo 1137 di One Piece. È il capo dei Cavalieri Sacri, proprio come Oda aveva immaginato oltre due decenni fa. Shamrock ha preso il posto di suo padre, Garling, dopo che quest’ultimo è diventato un Astro di Saggezza al posto di Saturn.

Inoltre, Shamrock somiglia esattamente a Shanks, quindi i fan credono che siano fratelli gemelli. È stato presentato per la prima volta nel capitolo 907, creando un bel po’ di scalpore tra i fan. Molti credevano che Shanks lavorasse per il Governo Mondiale, mentre altri hanno notato la cicatrice mancante, finendo per stabilire che fosse un sosia.

Shamrock cerca prima di reclutare Loki come uno dei membri dei Cavalieri Sacri. La posizione è riservata solo ai Nobili mondiali e Loki è l’unico ad aver ricevuto l’offerta nonostante non sia un Drago Celeste.

