One Piece: la serie live-action perde il suo showrunner!

Matt Owens è stato lo showrunner della serie live-action di One Piece di Netflix sin dall’inizio, rivelando fin da subito di essere un grande fan della serie. Alla Netflix Geeked Week dell’anno scorso, Owens è persino salito sul palco per annunciare il suo entusiasmo per la seconda stagione e accennare agli sviluppi futuri. Più spesso di quanto possiamo contare, lo showrunner dell’adattamento live-action ha dimostrato il suo amore per i Pirati di Cappello di Paglia, rendendo tutto ancora più straziante ora che Owens ha annunciato che ha intenzione di lasciare il ruolo di showrunner per la serie di successo di Netflix.

Attraverso il suo profilo sui social media, Matt Owens ha condiviso su Instagram che lascerà la serie live-action per concentrarsi sulla sua salute mentale. Ecco cosa ha scritto Owens: “Gli ultimi sei anni di lavoro sul live-action di One Piece sono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita. Un sogno che si è avverato. Ed è stato anche MOLTO. Quindi scendo dalla Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale. Grazie mille Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix e tutto il cast e la troupe per la vostra fiducia, collaborazione e duro lavoro. Per ora, prenderò fiato, farò un po’ di terapia, proverò a salire di livello in Marvel Rivals e tornerò ricaricato per le nuove avventure che mi aspettano. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato. Ci vediamo molto presto!”

Al momento, Netflix non ha ancora dichiarato se la partenza di Owens influenzerà il futuro della serie. All’inizio di quest’anno, la seconda stagione ha concluso la produzione, che si concentrerà su Whiskey Peak, Drum Island, Loguetown e Little Garden. Il servizio di streaming deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in seguito al post sui social media di Matt Owens, quindi nessuno sa cosa significherà il live-action al momento. Dal post di Owens, sembra che abbia intenzione di tornare, anche se bisognerà vedere chi prenderà le redini se ci sarà una terza stagione.

Fonte – Comicbook