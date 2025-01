Il Webtoon K-Drama Medico arriva su Netflix

Appassionati di Webtoon, è il momento di esultare! Trauma Center: Golden Hour, il celebre webcomic medico, è finalmente arrivato su Netflix in una nuova e avvincente versione K-drama. Prodotto da Studio N, già famoso per adattamenti di successo come True Beauty, Sweet Home e See You in My 19th Life, la serie ha debuttato il 24 gennaio 2025 con una stagione composta da otto episodi intensi.

Basato sul web novel e sul webcomic creati da Hansanleega, l’adattamento televisivo, intitolato The Trauma Code: Heroes on Call, è scritto da Choi Tae-Kang e diretto da Lee Do-yoon. Il cast include Ju Ji-hoon (Kingdom, Hyena) nei panni di Baek Gang-hyuk, un geniale chirurgo traumatologico deciso a risollevare le sorti del reparto di pronto soccorso dell’Hankuk Hospital. Annunciato nel febbraio 2022, il progetto è ora finalmente disponibile per i fan, dopo tre anni di attesa.

Un Drama medico carico di suspense

Come suggerisce il titolo, The Trauma Code: Heroes on Call ruota attorno a Baek Gang-hyuk, un chirurgo noto per le sue capacità straordinarie e il suo atteggiamento sicuro. Il suo compito è trasformare il reparto di emergenza dell’Hankuk Hospital, un team in difficoltà che ha bisogno di una vera rivoluzione. La serie segue le sue imprese nel risolvere casi medici ad alto rischio, affrontando al contempo le dinamiche politiche interne dell’ospedale. Con casi estremi di vita o di morte, lo show promette di tenere il pubblico col fiato sospeso.

Nel cast spiccano anche Choo Young-woo nei panni di Yang Jae-won, Ha-young come Cheon Jang-mi, Yoon Kyung-ho nel ruolo di Han Yu-rim e Jung Jae-kwang come Park Kyung-won. Gli appassionati di medical drama apprezzeranno l’accuratezza medica della serie, grazie all’autore del web novel, Hansanleega, che è un medico specialista in otorinolaringoiatria.

Dal fenomeno Webtoon al successo K-Drama

Il webcomic originale Trauma Center: Golden Hour, illustrato da Hongbichira, ha già conquistato milioni di fan, accumulando oltre 3,2 milioni di letture su Webtoon. Con una narrazione avvincente e personaggi ben caratterizzati, la serie ha costruito una vasta community di appassionati, preparando il terreno per la sua transizione al live-action. Studio N ha garantito che l’essenza dell’opera originale fosse rispettata, aggiungendo un tocco cinematografico.

Dove guardare e leggere

Per chi non vede l’ora di immergersi in questo capolavoro medico, The Trauma Code: Heroes on Call è ora disponibile in streaming esclusivamente su Netflix. Chi vuole invece scoprire il webcomic originale può leggere Trauma Center: Golden Hour su Webtoon, dove continua a essere uno dei titoli più popolari. Con una trama coinvolgente, personaggi memorabili e un mix di tensione e ironia, questa serie è imperdibile per gli amanti del genere medico e dei K-drama.

Fonte Comic book