Aumenti di prezzo per Bonelli: dal prossimo mese rincari per le collane a fumetti

La Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato gli aumenti di prezzo per molte delle sue collane a fumetti a partire dal mese di aprile 2025. L’annuncio arriva tramite una lettera aperta del presidente Davide Bonelli che sarà pubblicata in tutti gli albi in uscita il prossimo mese.

Crisi delle edicole

Alla base della decisione c’è la crescente difficoltà del mercato editoriale italiano, con particolare riferimento alla distribuzione in edicola. “Le statistiche parlano chiaro“, sottolinea Davide Bonelli nella sua comunicazione, “si calcola che, ogni anno, ne spariscano in media circa mille“. Una situazione che ha spinto l’editore ad adeguare i prezzi per far fronte al calo complessivo delle vendite.

L’aumento dei prezzi Bonelli viene descritto come “un sacrificio inevitabile quanto ormai indispensabile per poter continuare a produrre i nostri ‘sogni su carta’“, garantendo il marchio di qualità che contraddistingue la casa editrice: storie ed eroi rigorosamente “made in Italy”, frutto del talento dei migliori sceneggiatori e disegnatori italiani.

Offerte per i lettori prima degli aumenti di prezzo

Per venire incontro ai lettori, la Sergio Bonelli Editore ha previsto alcune agevolazioni:

Gli arretrati rimarranno disponibili al vecchio prezzo fino al 29 aprile 2025, acquistabili presso il Bonelli Store di Milano o direttamente dallo Shop online

rimarranno disponibili al vecchio prezzo fino al 29 aprile 2025, acquistabili presso il di Milano o direttamente dallo Gli abbonamenti a cinque testate potranno essere sottoscritti senza aumenti fino al 30 aprile 2025, con la certezza di ricevere a casa dodici numeri mensili a prezzo bloccato

Queste iniziative rappresentano un’opportunità per i collezionisti di completare serie a prezzi più vantaggiosi prima che gli aumenti di prezzo Bonelli entrino definitivamente in vigore anche per gli arretrati.

Impatto degli aumenti di prezzo Bonelli sul mercato del fumetto

L’aumento dei prezzi Bonelli si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà per l’editoria cartacea italiana. Nonostante gli sforzi degli anni passati, come il “patto tra amici” che invitava i lettori ad acquistare sempre nella stessa edicola, le vendite complessive continuano a calare.

Il servizio di abbonamento postale, attivato per alcune testate proprio per aiutare chi ha difficoltà a reperire con regolarità gli albi, non è più sufficiente a compensare la riduzione dei punti vendita tradizionali.

La Sergio Bonelli Editore, pur annunciando gli aumenti di prezzo, ribadisce il proprio impegno a offrire il miglior intrattenimento a fumetti possibile, mantenendo inalterati gli standard qualitativi che hanno reso celebri personaggi come Tex Willer, Dylan Dog, Martin Mystère e tanti altri.

FAQ sugli aumenti di prezzo Bonelli

Quando entreranno in vigore gli aumenti di prezzo Bonelli? Gli aumenti saranno effettivi a partire dagli albi in uscita nel mese di aprile 2025.

Quali collane subiranno gli aumenti di prezzo? La comunicazione parla di “molte collane” senza specificare quali, suggerendo che la maggior parte delle testate sarà interessata dagli aumenti.

Fino a quando sarà possibile acquistare arretrati al vecchio prezzo? Gli arretrati saranno disponibili al prezzo attuale fino al 29 aprile 2025.

È possibile bloccare il prezzo degli abbonamenti? Sì, sottoscrivendo un abbonamento entro il 30 aprile 2025 per una delle cinque testate disponibili, si riceveranno 12 numeri mensili a prezzo bloccato.