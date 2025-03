One Piece: il live-action si aggiudica due premi prestigiosi

L’account ufficiale X/Twitter per la stagione live-action di One Piece di Eiichiro Oda ha confermato lunedì che la serie ha vinto due premi per la “Miglior canzone originale per un programma per bambini o giovani adolescenti” e “Miglior coordinamento degli stunt per un programma live” alla terza edizione degli Annual Children’s & Family Emmy Awards. La serie ha vinto il premio per il primo con la sua canzone “My Sails Are Set” dei cantautori, compositori e produttori musicali Sonya Belousova e Giona Ostinelli (The Witcher) e AURORA (“Into the Unknown” di Frozen II).

Il successo inaspettato della prima stagione del live-action ha portato alla conferma della seconda e recentemente le riprese si sono concluse. Il mangaka della serie, Eiichiro Oda, ha dichiarato che la seconda stagione coprirà la storia fino all’arco di Drum Island. Ciò includerà Loguetown, Reverse Mountain e Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island.

Il sito web di notizie di intrattenimento Deadline ha precedentemente riportato una data di uscita prevista per il 2025 per la seconda stagione della serie live-action. Ma ad oggi si ipotizza che la serie non verrà trasmessa in streaming prima del 2026. Infatti l’annuncio di Netflix per un set LEGO per la serie aveva affermato che la seconda stagione sarebbe stata presentata in anteprima più avanti quest’anno, ma da allora ogni menzione della data di uscita non è emersa.

La seconda stagione aggiunge Joe Tracz, che ha già lavorato a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo come sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner e prenderà il posto di Steve Maeda. Si unisce al produttore esecutivo e co-showrunner della prima stagione, Matt Owens.

La serie ha ricevuto recensioni positive da parte della critica e del pubblico. Su Rotten Tomatoes ha una percentuale dell’86% sulla base di 63 recensioni, il consenso critico afferma che il live-action di One Piece riesce a catturare l’essenza del suo amato materiale originale con un adattamento affascinante e generoso che dovrebbe intrattenere i fan di lunga data così come i pazienti nuovi arrivati. Non a caso la vittoria della prima stagione del live-action è quella di essere riuscito a coinvolgere coloro che non si erano mai avvicinati prima alla serie.

Fonte – Anime News Network