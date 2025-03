One Piece: Oda spiega come la Cross Guild è redditizia

One Piece nel corso dei oltre 20 anni di serializzazione ha introdotto tanti personaggi e ciurme di pirati. E oltre a questi Eiichro Oda ha disegnato la Cross Guild, un’organizzazione creata da Crocodile e Drakul Mihawk dopo lo scioglimento della Flotta dei sette e pubblicamente ritenuta comandata da Buggy per errore. E proprio per questo errore è diventato Imperatore insieme a Rufy.

Lo scopo dell’organizzazione è mettere delle taglie sulle teste dei marine, caratterizzate da un numero di stelle o corone. Ogni stella corrisponde a un forziere di tesori da 100.000.000 Berry, mentre ogni corona a 1.000.000.000 Berry. Ad esempio tutti gli ammiragli e Garp sono valutati con tre corone ciascuno, mentre a Kobi con cinque stelle per via della sua fama. Ciò rende anche i marine bersagli dei cacciatori di taglie, oltre che dei civili. La Cross Guild può contare su tre ex membri della Flotta dei sette e numerosi ricercati ed è abbastanza temibile al punto che il Governo Mondiale ha deciso di nominare Buggy come uno dei quattro imperatori.

Eiichiro Oda ha svelato un’ulteriore interessante informazione su questa organizzazione sulla rivista SBS del volume 111 di One Piece. Nello specifico ha spiegato in che modo la Cross Guild riesce ad essere redditizia. Un fan di One Piece confessa di non capire in che modo operi questa organizzazione e come faccia a non andare in bancarotta ogni volta che un civile o un pirata riscuote la taglia di un Marine. E, come condiviso dall’insider newworldartur sulla sua pagina X, Oda risponde dicendo che la stessa esistenza della Cross Guild è un grosso problema per i Marines.

La paura di essere attaccati da chiunque, ovunque, ha abbassato parecchio il loro morale. Ciò rallenta le operazioni della Marina, rendendo più facile per le organizzazioni della malavita operare, il che significa che guadagnano di più. La Cross Guild funge da facciata pubblica, con le compagnie oscure che pagano le somme di ricompensa. Inoltre, c’è un lato oscuro di questo mondo che scommette su quale Marine verrà ucciso. E questo si traduce in ancora più soldi che contribuiscono a questo fondo. Quindi, in realtà, stanno effettivamente realizzando un bel po’ di profitti.