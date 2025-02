One Piece Fan Letter, il dettaglio che ha reso speciale il finale

Megumi Ishitani ha rivelato un toccante cambiamento che ha apportato a One Piece Fan Letter, uno speciale che ha riscosso grande successo tra i fan. Sebbene inizialmente ci fossero dubbi su un episodio che non ruotava attorno ai protagonisti principali, la storia ha emozionato il pubblico e consolidato la reputazione della regista, già nota per aver diretto alcuni degli episodi più acclamati di One Piece.

Il dettaglio che ha cambiato la scena finale

In un’intervista rilasciata a Newtype Magazine, Ishitani ha raccontato di aver modificato la scena in cui la giovane protagonista strappa la lettera destinata a Nami per distrarre la Marina. Inizialmente, la lettera doveva essere ridotta in tanti piccoli pezzi, creando un effetto simile ai petali di ciliegio o piume al vento, un elemento visivo che Ishitani ama particolarmente e che aveva già usato nell’episodio 1015.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la sua prima lettera da un fan, la regista ha cambiato idea: “Dopo aver letto la lettera, ho capito quanto fosse preziosa e ho deciso che la protagonista doveva strapparla solo in due parti, invece che in tanti frammenti.” Questo piccolo cambiamento ha aggiunto un livello di profondità alla scena, trasformandola in un simbolo del valore che anche i più piccoli gesti possono avere.

Un successo che apre nuove possibilità

Questo aneddoto dimostra l’attenzione ai dettagli che ha reso One Piece Fan Letter un’opera così apprezzata. La collaborazione tra Ishitani, Masami Mori e Momoka Toyoda ha dato vita a un team di talento che potrebbe essere alla guida di nuovi progetti per One Piece in futuro. Con un’accoglienza così positiva, Toei Animation potrebbe presto affidare loro sfide ancora più ambiziose.

L’episodio speciale è disponibile in streaming su Netflix e Crunchyroll.

Fonte Comic Book