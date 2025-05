One Piece anime ep. 1129: l’anime entra nell’oscuro passato di Bonney e Kuma

L’episodio 1129 di One Piece segna l’inizio di uno dei momenti più attesi dell’arco di Egghead: il flashback di Kuma e anche Bonney successivamente. Da mesi l’anime semina indizi, emozioni trattenute e frammenti di memoria che finalmente stanno per comporsi in un’unica, dolorosa verità.

Protagonista del racconto sarà non solo Kuma, ma anche sua figlia Bonney come anticipato, al centro di un doppio passato condiviso e segnato da un trauma avente un origine profonda più di quanto immaginiamo.

Un legame paterno all’ombra di Saturn

Già nella puntata 1128, alcuni frammenti della memoria di Kuma sono emersi attraverso le lacrime e i ricordi di Bonney. Il loro legame, fino a ora solo accennato, sembra destinato a diventare il cuore emotivo di questa parte della saga. E il fatto che tutto venga risvegliato dalla presenza di Saturn, suggerisce un ruolo centrale dell’anziano all’interno di questa storia. La nuova epening non fa altro che confermare tali sospetti: Saturn è lì, inquietante sullo sfondo dell’infanzia di Kuma.

Oda non è nuovo a questi eventi. Dai flashback su Robin e Nami fino alla storia di Oden: ogni grande arco narrativo di One Piece si è arricchito grazie a salti nel tempo capaci di ridefinire il contesto e le motivazioni dei personaggi. Ovviamente, anche Egghead non fa eccezione. Il passato di Kuma non solo svelerà il mistero dei Pacifista, ma offrirà anche a Luffy e ai Mugiwara una ragione personale per combattere Saturn, trasformandolo da semplice “ostacolo” a un nemico da sconfiggere a tutti i costi nonostante la sua potenza.

In arrivo una nuova ondata di emozioni

L’anime si prepara ancora una volta a svelare legami, dolori e sacrifici che condurranno la ciurma a ridefinire le proprie priorità. E se le lacrime di Bonney sono solamente un assaggio, allora prepariamoci a questa storia raccontata nelle prossime puntate, perché sarà davvero devastante.