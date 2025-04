One Piece 1125: l’anime lascia in pensiero i fan per un membro del CPO

L’anime di One Piece è tornato con l’episodio 1125 sul piccolo schermo e ha lasciato i fan in pensiero con un cliffhanger che mette un personaggio del CPO in pericolo. Questo personaggio, molto amato dai fan, si ritrova in una situazione difficile dopo aver subito un attacco mortale destinato a Vegapunk. Aveva già tradito il CPO nella prima parte dell’arco narrativo di Egghead e ora si è ufficialmente schierato dalla parte di Vegapunk e dei Pirati di Cappello di Paglia. Tutto stava andando bene fino a quando non è arrivato l’Ammiraglio Kizaru a Egghead, insieme a nove Vice Ammiragli e 100 navi della Marina. Dopo essere stato sconfitto, Rob Lucci ha proposto una tregua temporanea con i Pirati di Cappello di Paglia, ma era solo una tattica per guadagnare tempo.

Mostra la sua vera natura quando arrivano i rinforzi e si lancia su Vegapunk, senza rendersi conto che Stussy gli si opporrà. Subisce un colpo diretto destinato a Vegapunk e viene ferita apparentemente mortalmente. Vegapunk è scioccato nel vederla in quello stato, dato che non aveva nemmeno visto arrivare Lucci. Sanji cattura rapidamente Kaku mentre Zoro affronta direttamente Lucci. Le sue condizioni sono al momento sconosciute, ma le cose non si mettono bene per lei. Conoscendo Lucci, deve aver voluto porre fine a Vegapunk con un solo colpo, quindi che Stussy subisca quel colpo non è un buon segno. Tuttavia, potremmo scoprire cosa le è successo nei prossimi episodi di One Piece.

Stussy è il primo clone di successo in assoluto creato da Vegapunk e ispirato a Buckingham Stussy, ex membro dei Pirati di Rocks e autoproclamato amante di Edward Newgate. La sua lealtà verso Vegapunk deriva dalla gentilezza di quest’ultimo e dal fatto che l’ha trattata come un’umana durante i suoi esperimenti di clonazione. Questo la spinge a offrirsi come talpa, unendosi ai ranghi del CPO nella speranza di proteggerlo un giorno. Per riuscirci, non esita nemmeno a tradire i suoi colleghi, nonostante lavori con loro da almeno 20 anni.

Stussy riesce finalmente a ripagare il suo debito di gratitudine aiutando l’equipaggio a catturare i membri del CPO sull’isola di Egghead. Non esita nemmeno a mettere a repentaglio la sua vita per Vegapunk. Stussy è stata introdotta per la prima volta nell’arco narrativo di Whole Cake Island, ma fino ad ora non aveva avuto un ruolo importante. Le sue azioni hanno anche aiutato i Pirati di Cappello di Paglia durante nella situazione caotica. Sebbene ora soffra di gravi ferite, ha concesso a Zoro il tempo necessario per affrontare Rob Lucci e impedirgli di avvicinarsi di nuovo a Vegapunk. L’obiettivo di Stussy è in linea con quello dell’equipaggio: garantire la sicurezza di Vegapunk.