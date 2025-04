One Piece 1125: il Gear 5 contro la velocità della luce

One Piece è finalmente tornato con la sua versione anime e così come poteva prevedere chi ha letto il manga, l’arco narrativo di Egghead si trova in una parta davvero cruciale.

100 navi della Marina guidate dai Vice Ammiragli stanno arrivando sul posto, con un Kizaru combattivo e aggressivo come non mai. Dopo aver piegato i Mugiwara nella Saga di Sabaody, l’atteso ritorno di Borsalino annuncia scontri davvero esplosivi, con il primo già dietro l’angolo.

Dal trailer pubblicato dalla Toei Animation, come leggiamo anche su Comic Book, il prossimo episodio dell’anime intitolato “Lo scontro tra due volontà! Kizaru e Sentomaru”, metterà in scena uno scontro epocale, atteso e dannatamente emozionante, che condividerà il rapporto profondo di questi due personaggi.

One Piece 1125: il Gear 5 contro la velocità della luce

Borsalino non è arrivato sull’isola senza obiettivi, visto che il suo intento alla fine è uccidere Vegapunk. Lo scienziato più geniale del mondo di One Piece è considerato un traditore del Governo Mondiale per aver studiato e approfondito il Secolo Vuoto.

A proteggerlo c’è Sentomaru, ex allievo e amico di Kizaru. I due sono sempre stati come una famiglia e proprio per questo la battaglia fra i due sarà uno scontro fisico e anche ideologico.

Dopo una pausa durarta abbondantemente sei mesi, l’anime è già ripartito con il botto, grazie alla sua qualità sempre in continua evoluzione. L’isola futuristica di Egghead è diventata un vero e proprio campo di battaglia: oltre alla Marina, anche il CP-O in azione, mentre i Satelliti di Vegapunk e i Mugiwara lottano per sopravvivere e proteggere la verità.

Con Kizaru in campo la situazione per i nostri protagonisti di certo si fa più critica che mai. Questo primo scontro tra Marine e i Mugiwara è solamente l’inizio della fine. Cosa ne pensate di questo arco narrativo? Diteci la vostra.