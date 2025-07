My Hero Academia: Horikoshi aveva in mente un finale diverso per Deku

Il manga di My Hero Academia si è concluso l’anno scorso dopo dieci anni di serializzazione, e Kohei Horikoshi ha rivelato che aveva in mente un’idea molto diversa per gli ultimi momenti di Izuku Midoriya. My Hero Academia tornerà sul piccolo schermo in autunno con la sua ultima stagione, e quindi tutti i fan avranno modo di guardare la fine della storia anche nella serie televisiva. I fan che hanno letto il manga, però, sanno che il finale di Deku ha suscitato molto dibattito.

Il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi si è concluso con un flashforward di dieci anni nel futuro, dopo la fine della guerra contro All For One e Tomura Shigaraki. Deku è diventato un insegnante senza il One For All, ma verso le pagine finali della storia, Bakugo e il resto degli ex studenti del Liceo decidono di regalare a Deku una tuta potenziata che gli avrebbe permesso di tornare a essere un eroe. Tuttavia, secondo Kohei Horikoshi, questo finale non era nei piani originali.

Secondo quanto dichiarato dal mangaka in occasione della nuova mostra di My Hero Academia in corso in Giappone, Horikoshi ha rivelato che il suo piano inziale prevedeva che Deku rimanesse un insegnante. Sarebbe rimasto privo dell’One For All, ma soddisfatto. Di seguito riportiamo le parole salienti del mangaka sull’argomento:

“Inizialmente avevo pianificato che si concludesse con Deku che diventava insegnante e diceva ‘Puoi essere un eroe!’, privo di poteri, ma con un’aria completamente sicura di sé. Il motivo del cambiamento è legato al fatto che la serie non ruotava più solo intorno a Deku e al One For All“. Horikoshi, quindi, si è reso conto che la portata della serie era cambiata rispetto a come l’aveva inizialmente pianificata.

Di conseguenza, il tema generale della serie si rifletteva meglio nella nuova versione del finale: “In questa serie stavo cercando di rispondere alla domanda ‘Cosa significa essere l’eroe più grande?’ e il manga è arrivato alla risposta ‘tendere una mano agli altri’. Quindi ho pensato di mettere per iscritto la risposta ed è così che il monologo finale del capitolo 430 è diventato quello che è ora“.

Questa espansione del resto degli eroi è stata notata dai fan dopo che All Might si era ritirato in seguito al suo scontro con All For One. Invece di concentrarsi esclusivamente su come Deku avrebbe compensato la mancanza di potere di All Might, è toccato alla società degli eroi nel suo complesso sostenersi a vicenda di fronte a una tale perdita. Questo è andato avanti anche anni dopo la guerra, e alla fine ha portato alla nuova versione del futuro che vedeva Deku non solo nelle vesti di insegnante, ma anche in quelle di eroe professionista che aveva sempre immaginato di essere.