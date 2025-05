My Hero Academia: All Might è il più grande eroe di sempre, parola di Horikoshi

Nel fanbook di My Hero Academia Ultra Age, l’autore del manga ha incoronato All Might come il migliore eroe di sempre, superando Deku e Bakugo.

La saga si è ufficialmente conclusa ma l’autore non ha smesso ancora di sorprenderci. Nel nuovo fanbook MHA Ultra Age, Horikoshi ha confermato ciò che molti già sospettavano: All Might è stato eletto come il miglior eroe di tutti i tempi, nonostante il protagonista della serie Deku.

Perché proprio All Might?

Anche se quest’ultimo ha perso il suo potere e non ha potuto sconfiggere definitivamente All For One, il suo coraggio e la sua dedizione lo rendono un eroe unico e senza pari. Durante la Guerra Finale ha affrontato il male supremo da solo, senza poteri, dimostrando quanto il suo spirito sia rimasto intatto. Questo gesto, unito a tutta la sua carriera come simbolo di speranza, ha convinto l’autore a donargli il riconoscimento assoluto.

Oggi, All Might è diventato Vicepresidente della U.A., un ruolo perfetto per guidare e ispirare la prossima generazione di eroi, senza più stare in prima linea come siamo sempre stati abituati a vedere. Molti avrebbero pensato a Deku, che dopo aver sconfitto Shigaraki, si sarebbe meritato questo riconoscimento, anche se senza quello il personaggio resta comunque il più grande eroe della sua generazione.

Anche Bakugo ha inflitto il colpo finale ad All For One, quindi poteva essere candidato a questo titolo senza dubbio ma crediamo l’autore abbia scelto di rendere semplicemente omaggio a chi ha aperto la strada a tutti, diventando un mentore per tutti i personaggi della storia e non solo.

Il fanbook mette la parola fine a MHA, con una sorta di “album di ricordi” contenente tutto il percorso fatto non solo dai personaggi della storia, ma anche dall’autore stesso, che sembra voler lavorare al momento solamente su un nuovo manga.