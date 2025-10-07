My Hero Academia, dubbi sulla durata della Stagione Finale

In base a quanto diffuso da fonti accreditate online in materia, la durata della Stagione Finale dell’anime di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, sarebbe fissata a soli 12 episodi.

La serie anime, prodotta dallo studio di animazione Bones, giunge alla sua conclusione e il primo episodio è andato in onda il 4 ottobre 2025. Stando alla notizia emersa, dunque, mancherebbero soli 11 appuntamenti al gran finale.

Si tratta di un grande cambio di rotta considerando che tutte le precedenti stagioni dell’anime di My Hero Academia sono state realizzate per coprire almeno due trimestri. Stavolta, invece, no.

Basterà solo un cour? Saranno sufficienti gli episodi per narrare al meglio lo scontro finale tra eroi e villain (e chiaramente altro) che Kohei Horikoshi ha riservato ai suoi fan? Non ci è ancora dato saperlo.

Certamente per ora dubbi e perplessità sono più che leciti. Nel frattempo si ricorda che la Stagione Finale è disponibile per la visione in Italia su Crunchyroll ogni sabato alle ore 11:30.

l manga di Kohei Horikoshi, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal luglio 2014 all’agosto del 2024, è pubblicato in Italia da Star Comics.

La serie manga ha un adattamento anime prodotto dallo studio BONES. La Stagione Finale ha avuto inizio il 4 ottobre 2025 e sarà disponibile per la visione su Crunchyroll.

Il franchise include anche lungometraggi animati: My Hero Academia: Two Heroes, My Hero Academia: Heroes Rising, My Hero Academia: World Heroes’ Mission e My Hero Academia You’re Next.

Questi film fanno parte della continuity del manga originale, grazie al coinvolgimento di Kohei Horikoshi nella loro produzione. In Italia, i primi due film sono disponibili su Netflix, mentre il terzo si trova su Prime Video: