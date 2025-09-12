My Hero Academia: i PORNOGRAFFITTI firmano il ponte tra la prima e l’ultima stagione

Il conto alla rovescia per la stagione finale di My Hero Academia si fa sempre più breve e, per preparare i fan al gran finale, è arrivato un video speciale che sa di nostalgia e di celebrazione. Si tratta di un “succession video” che mette insieme scene della prima e dell’ultima stagione, accompagnate da due canzoni che hanno fatto la storia dell’anime: THE DAY, opening della primissima stagione datata 2016, e THE REVO, il brano scelto per chiudere definitivamente il viaggio di Deku e compagni.

Guardarlo è come fare un salto nel tempo: da quel primo episodio in cui Izuku correva verso il suo sogno di diventare un eroe, fino ai momenti più recenti che ci portano dritti al cuore dell’ultimo arco narrativo. È un modo semplice ma potentissimo per ricordare quanta strada hanno fatto personaggi e spettatori in questi anni.

La final season di My Hero Academia debutterà il 4 ottobre su Crunchyroll. A guidarla c’è Naomi Nakayama alla regia, con Yosuke Kuroda alla sceneggiatura e lo studio BONES ancora una volta al timone dell’animazione. Yuki Hayashi torna a occuparsi delle musiche, mentre i character designer restano Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima: in pratica, quasi tutta la squadra storica è di nuovo al completo.

Pensare che tutto sia iniziato nel 2016 (e ancora prima, nel 2014, con il manga di Kōhei Horikoshi su Weekly Shonen Jump) fa un certo effetto. In otto stagioni l’anime è riuscito a diventare uno dei titoli più amati della sua generazione, capace di unire il linguaggio dei supereroi con quello dello shonen classico.

E ora che l’addio è vicino, i fan si ritrovano divisi tra l’attesa di un finale epico e la malinconia di dover salutare personaggi che sono cresciuti insieme a loro. Una cosa però è certa: l’eredità di My Hero Academia continuerà a farsi sentire anche dopo l’ultima sigla. E forse proprio questo mix di emozioni è il segno più forte di quanto l’opera abbia lasciato il segno.