News Film
My Hero Academia, il film live-action per Netflix ha il suo sceneggiatore
Roberto Strignano 10/09/2025
In base a quanto diffuso da The Hollywood Reporter e Anime News Network, il film live-action di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha il suo sceneggiatore.
Si tratta di Jason Fuchs il cui curriculum vanta Wonder Woman, Argylle, L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva. Nel dicembre del 2022 la sceneggiatura era stata affidata a Joby Harold.
Prodotto e distribuito da Netflix per Legendary Entertainment, alla regia del film live-action vi è Shinsuke Sato (live-action di Bleach, Alice in Borderland, Kingdom, Death Note Light up the NEW world, Gantz, I am a Hero).
Alex Garcia e Jay Ashenfelter svolgono il ruolo di supervisori per Legendary Entertainment e Ryosuke Yoritomi, l’editor del manga, svolge il medesimo ruolo per Shueisha.
Al momento non sono note ulteriori informazioni.
Il manga di Kohei Horikoshi, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal luglio 2014 all’agosto del 2024, è pubblicato in Italia da Star Comics.
La serie manga ha un adattamento anime prodotto dallo studio BONES. La Stagione finale avrà inizio il 4 ottobre 2025 e sarà disponibile per la visione su Crunchyroll.
Il franchise include anche lungometraggi animati: My Hero Academia: Two Heroes, My Hero Academia: Heroes Rising, My Hero Academia: World Heroes’ Mission e My Hero Academia You’re Next. Questi film fanno parte della continuity del manga originale, grazie al coinvolgimento di Kohei Horikoshi nella loro produzione. In Italia, i primi due film sono disponibili su Netflix, mentre il terzo si trova su Prime Video:
My Hero Academia segue la storia di Izuku Midoriya, un ragazzo nato in un mondo dove la maggior parte delle persone possiede poteri speciali chiamati Quirk. Sebbene Midoriya non abbia un Quirk, sogna di diventare un eroe come il suo idolo All Might. Dopo un incontro casuale con All Might, che gli trasferisce il suo potere, Midoriya viene ammesso alla Yuei, una prestigiosa accademia per futuri eroi. Qui, insieme ai suoi compagni di classe, affronta sfide sempre più difficili, mentre si prepara a combattere contro pericolosi villain e a difendere la pace.