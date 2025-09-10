My Hero Academia, il film live-action per Netflix ha il suo sceneggiatore

In base a quanto diffuso da The Hollywood Reporter e Anime News Network, il film live-action di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha il suo sceneggiatore.

Si tratta di Jason Fuchs il cui curriculum vanta Wonder Woman, Argylle, L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva. Nel dicembre del 2022 la sceneggiatura era stata affidata a Joby Harold.

Prodotto e distribuito da Netflix per Legendary Entertainment, alla regia del film live-action vi è Shinsuke Sato (live-action di Bleach, Alice in Borderland, Kingdom, Death Note Light up the NEW world, Gantz, I am a Hero).

Alex Garcia e Jay Ashenfelter svolgono il ruolo di supervisori per Legendary Entertainment e Ryosuke Yoritomi, l’editor del manga, svolge il medesimo ruolo per Shueisha.

Al momento non sono note ulteriori informazioni.

Il manga di Kohei Horikoshi, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal luglio 2014 all’agosto del 2024, è pubblicato in Italia da Star Comics.

La serie manga ha un adattamento anime prodotto dallo studio BONES. La Stagione finale avrà inizio il 4 ottobre 2025 e sarà disponibile per la visione su Crunchyroll.

Il franchise include anche lungometraggi animati: My Hero Academia: Two Heroes, My Hero Academia: Heroes Rising, My Hero Academia: World Heroes’ Mission e My Hero Academia You’re Next. Questi film fanno parte della continuity del manga originale, grazie al coinvolgimento di Kohei Horikoshi nella loro produzione. In Italia, i primi due film sono disponibili su Netflix, mentre il terzo si trova su Prime Video: