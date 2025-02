Mobile Suite Gundam GQuuuuuuX: il nuovo film trionfa al botteghino, ma non supera “Seed Freedom”

Mobile Suite Gundam GQuuuuuuX – Beginning, il nuovo film dedito a lanciare la prossima serie animata, ha conquistato il grande schermo, mostrando ancora una volta l’amore del pubblico verso il franchise creato da Tomino negli anni settanta.

Uscito in Giappone il 17 gennaio di quest’anno, la pellicola ha raggiunto subito il primo posto al botteghino e ancora dopo il primo mese rimane in top 10.

Con un incasso complessivo che al momento ammonta a 16,5 milioni di dollari, il lungometraggio si pone come uno dei più apprezzati e redditizi di sempre, nonostante rimanga indietro a Mobile Suite Gundam Seed Freedom, che nel 2024 ha stracciato tutti i record, raggiungendo un incasso totale di 35, 5 milioni di dollari.

Mobile Suite Gundam GQuuuuuuX – Beginning però è ancora in sala e nonostante sia complesso raggiungere questo record, bisogna ricordare che ha ancora qualche uscita nelle sale internazionali e magari perché no, proprio in quei luoghi potrebbe davvero sorprendere.

Per mantenere alta l’attenzione, Bandai Namco Filmworks ha aggiunto delle scene esclusive durante la proiezione del film, così da alimentare l’entusiasmo del pubblico.

Seed Freedom il film da battere

Beginning deve affrontare un avversario difficile: Seed Freedom, che ha devastato ogni record probabilmente per il suo richiamo nostalgico alla serie, raccogliendo tutti i fan di lunga data. Beginning dalla sua ha la collaborazione con Studio Khara però, il team dietro Evangelion e questo gioca sicuramente a suo favore.

In attesa di vedere cosa succederà, Mobile Suite Gundam GQuuuuuuX – Beginning come detto è comunque un grande successo al momento in sale ed è pensato per anticipare la nuova serie animata del franchise, invogliando il pubblico a guardarla con piacere e interesse una volta che comincerà la trasmissione.

Non occorre dire che né per il film né per la serie in questione, esistono al momento delle date italiane, ma sicuramente vi manterremo aggiornati sul tutto.

