Miles Morales nel nuovo universo Ultimate in Ultimate Spider-Man: Incursion

Un nuovo capitolo della nuova linea Ultimate Comics della Marvel arriva a maggio con ULTIMATE SPIDER-MAN: INCURSION, una miniserie limitata di cinque numeri realizzata da alcuni dei più interessanti talenti del fumetto: l’ incisivo narratore di ULTIMATES Deniz Camp, l’acclamato sceneggiatore di MILES MORALES: SPIDER-MAN Cody Ziglar e l’artista emergente Jonas Scharf, noto per il suo lavoro brillantemente inquietante sul recente one-shot ULTIMATE UNIVERSE: ONE YEAR IN.

La storia, molto attesa, è il frutto dei semi piantati dall’architetto dell’Ultimate Universe Jonathan Hickman all’inizio della nuova linea, e vede l’abitante originale dell’Ultimate Universe Miles Morales passare al nuovo universo per un’avventura che lo porta a contatto con i personaggi e gli eventi delle cinque serie attuali della linea. È una saga crossover in stile Ultimate! La serie getterà anche le basi per i sorprendenti sviluppi all’orizzonte, tra cui il ritorno del Creatore!

Before The Maker remade Earth-6160, he left Miles Morales the key to reach his new universe…and when Miles’ baby sister, Billie, uses it to travel to the Ultimate Universe, it’s up to Spider-Man to save her! Read more ⬇️ https://t.co/VxXvQAoF3Y — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 20, 2025

ULTIMATE SPIDER-MAN: INCURSION: MILES MORALES NEL MEZZO DI UNA COLLISIONE UNIVERSALE!

Prima di rimodellare la Terra-6160, il Creatore ha lasciato a Miles Morales la chiave per raggiungere il suo nuovo universo… e quando la sorellina di Miles, Billie, la usa per viaggiare nell’Universo Ultimate, tocca a Spider-Man salvarla! Ma l’Universo Ultimate non è mai sicuro per nessuno Spider-Man! Quando la Macchia attacca, Miles dovrà fare squadra con un nuovissimo Peter Parker, e questo è solo l’inizio del suo viaggio attraverso la Terra-6160…

Deniz Camp ha dichiarato:

“È un piacere, e un privilegio, poter far parte del primo crossover dell’Universo Ultimate, insieme a Cody e Jonas, e giocare per la prima volta nella sandbox del Ragno. Mi sono divertito molto a scrivere non solo Miles, ma anche un paio di altri personaggi del Ragno con cui la gente potrebbe avere familiarità! Esplorare i diversi angoli dell’universo Marvel attraverso gli occhi di Miles e sviluppare ulteriormente i personaggi che abbiamo introdotto in ULTIMATES… beh, sarà una serie piena di personaggi ricchi, grandi novità e grandi cambiamenti!”.

Dal canto suo Cody Ziglar ha aggiunto: