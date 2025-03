Mickey 17: Robert Pattinson è stato influenzato dall’animazione nipponica

Mickey 17 sta per arrivare nelle sale: l’attesissimo sci-fi con Robert Pattinson è quasi fra noi e l’attore non ha esitato a parlare delle sue grandi ispirazioni pescate dalla leggendaria animazione giapponese. Come sappiamo l’industria degli anime ha riscosso un grande successo in Occidente: basti ricordare Creed III e Inception su tutti. Tra Live-Action e citazioni, gli anime sembrano essere amati davvero da tutti, come conferma anche il protagonista del film di Bong Joon-Ho.

Robert Pattinson e il suo approccio con gli anime

Durante una recente conferenza stampa al Berninal International Film Festival, il celebre attore ha parlato di come gli anime hanno influenzato il suo ruolo nel film, che a quanto pare è stato davvero complesso e profondo da interpretare. In particolare Robert ha spiegato di come abbia cercato di incorporare il personaggio di Mickey 17 e le tipiche espressioni esagerate e i cambi di umore che hanno spesso i personaggi degli anime nipponici.

“Sicuramente ho preso tanta ispirazione dagli anime, specie quando recitavo dei cambi di umore ed espressioni drastici. Per Mickey 17, dove si passa a zero a cento in una maniera velocissima, sicuramente sono stati i massimi punti da cui ho tratto quella parte della mia recitazione. Amo moltissimo quando negli anime un personaggio statico improvvisamente esplode di rabbia. Ho provato a emulare questa dinamica.”

Il legame di Pattinson con gli anime

Non è la prima volta che l’attore si avvicina o parla del mondo dell’animazione giapponese. Di recente ha anche prestato la voce in inglese al personaggio dell’Airone nell’ultimo film dello Studio Ghibli vincitore dell’Oscar come Miglior Film D’Animazione. In quel ruolo l’attore ha dimostrato di adattarsi pienamente al contesto degli anime, regalando agli spettatori una performance interessante e profonda che ad oggi è già entrata nell’immaginario collettivo di tutti.

Voi cosa ne pensate di queste ultime in merito a Mickey 17?

Fonte Comic Book