Märchen Crown: il debutto del nuovo manga di Aka Akasaka

Il famoso mangaka Aka Akasaka, autore di Oshi no Ko e Kaguya-sama: Love is War, torna con una nuova storia intitolata Märchen Crown.

Dove leggere Märchen Crown



Il nuovo manga debutterà nel 16° numero della rivista Weekly Young Jump di Shueisha, il 19 marzo 2025. Inoltre, i capitoli verranno pubblicati simultaneamente all’uscita giapponese sul servizio di Manga Plus della stessa Shueisha.

La nuova serie avrà una serializzazione settimanale e il primo capitolo è già disponibile gratuitamente per tutti. È già stato confermato che il prossimo capitolo arriverà mercoledì 26 marzo alle ore 16:00.

L’opera, creata in collaborazione con Aoi Kujira (Geek Circle Crisis) e Azychika (Record of Ragnarok), ha già accumulato oltre 3 milioni di copie in circolazione e ottenuto prestigiosi premi come il primo posto nel 7º Next Manga Awards (Tsugi ni Kuru Manga Taishō) 2021, la vittoria nella categoria Best General Manga nella 46° edizione dei Kodansha Manga awards nel 2022. Oltre a ciò, la serie è stata nominata per il 26° Premio Culturale Tezuka Osamu nel 2022, ed è stata anche nominata per il 14° e 15° Manga Taisho Awards

La trama della nuova opera di Aka Akasaka

La serie racconterà la storia di Rapunzel, una giovane ragazza che vive in cima a un’alta torre e non sa nulla del mondo esterno. Un giorno incontra un ragazzo di nome Mikel, che scala la torre, e il loro destino di cambiare il mondo inizia a svolgersi! I creatori di “Oshi no Ko” e “Record of Ragnarok” formano una squadra incredibile per portarti la storia d’amore definitiva!

Come sappiamo, l’italiano non è ancora incluso tra le lingue presenti sull’app di Manga Plus. In attesa di poter leggere questa nuova serie, potrete recuperare le due opere sopracitate: Kaguya-sama: Love is War edito in Italia da Star Comics e Oshi no Ko edito sotto etichetta J-Pop.

FONTE: Anime News Network