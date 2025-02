Boichi (Dr. Stone) annuncia una nuova serie in arrivo su Shonen Jump

Shueisha ha annunciato che l’iconico mangaka di Dr. Stone, Boichi, pubblicherà un nuovo manga questa settimana, dando finalmente ai fan la possibilità di ammirare le sue meravigliose opere d’arte settimana dopo settimana dopo tre lunghi anni. Oltre alla sua spettacolare storia e alla scrittura di Riichiro Inagaki, Dr. Stone è noto soprattutto per lo splendido stile di disegno di Boichi.

Shonen Jump ha recentemente annunciato la sua scaletta per febbraio 2025, inclusa una nuova serie quindicinale scritta e illustrata da Boichi intitolata The Marshal King. La serie debutterà su Shonen Jump+ il 7 febbraio 2025, con un’uscita simultanea su Manga Plus per i lettori internazionali. Il teaser che accompagna la serie presenta la silhouette di un giovane con i capelli lunghi, che ricorda Stanley Snyder di Dr. Stone, sebbene indossi un cappello da cowboy decorato e due fondine, come da ambientazione del Far West.

Molti fan continuano ad apprezzare la quarta e ultima stagione di Dr. Stone attualmente in onda, ma altri non possono fare a meno di rimpiangere il manga di Dr. Stone, conclusosi a marzo 2022 con un totale di 232 capitoli.

Come annunciato nel numero 9 di Weekly Shonen Jump, The Marshal King segue un giovane di nome Jim Godspeed, figlio di un fuorilegge e grande cattivo noto come M. Godspeed. Per ragioni sconosciute, il ragazzo uccide il padre e poi attraversa il deserto con il suo corpo, preparando il terreno per una storia cruenta e drammatica. Lo stile artistico di Boichi rimane lo stesso delle sue opere precedenti con scene d’azione di impatto, esplosioni di colpi di arma da fuoco e design dei personaggi meravigliosamente intricati. I fan dovranno tenere d’occhio l’uscita del primo capitolo per farsi un’idea migliore della trama e del motivo del titolo peculiare della serie.

Sebbene Boichi sia più noto per i disegni, The Marshal King non è il suo primo rodeo in termini di scrittura. La sua serie manga più recente, Origin è la più recente che si è conclusa a febbraio 2019 con 10 volumi. Detto questo, Boichi è meglio conosciuto per la sua serie del 2006, Sun-Ken Rock, che è stata pubblicata per oltre un decennio sulla rivista Young King ed è una testimonianza delle sue eccellenti capacità di scrittura. Tutto sommato, ci sono molte ragioni per tenere d’occhio il nuovo manga di Boichi, The Marshal King, sia per i fan del suo vasto corpus di opere originali, sia per i fan del Dr. Stone che potrebbero essersi persi la serie.

Fonte – Comicbook