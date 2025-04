Le uscite Planet Manga del 3 aprile 2025

Le uscite Planet Manga del 3 aprile 2025 consistono esclusivamente nel diciassettesimo volume di Sakamoto Days in edizione variant (l’edizione regular era uscita lo scorso 13 febbraio) realizzata per celebrare l’anime distrubuito su Netflix.

Sakamoto Days è un manga shōnen scritto e illustrato da Yuto Suzuki, pubblicato su Weekly Shōnen Jump a partire dal novembre 2020. La storia segue Taro Sakamoto, un ex assassino leggendario che abbandona il mondo del crimine per amore. Dopo essersi sposato con Aoi e aver avuto una figlia, Hana, Sakamoto gestisce un tranquillo minimarket in periferia. Tuttavia, il suo passato torna a perseguitarlo quando altri sicari cercano vendetta o lo sfidano. Nonostante il suo aspetto corpulento, Sakamoto mantiene abilità straordinarie e, con l’aiuto di ex criminali come Shin Asakura, Lu Xiaotang e Heisuke Mashimo, difende la sua famiglia rispettando la promessa di non uccidere mai più. Il manga mescola azione intensa e momenti comici, guadagnandosi l’apprezzamento di un vasto pubblico.

L’adattamento anime di Sakamoto Days, prodotto da TMS Entertainment, ha debuttato nel gennaio 2025. Diretto da Masaki Watanabe e scritto da Taku Kishimoto, l’anime è stato accolto calorosamente per la sua fedeltà al manga e il mix di combattimenti spettacolari e umorismo. Disponibile su Netflix con episodi settimanali, l’anime sta diventando un punto di riferimento nel genere shōnen grazie al suo approccio unico e coinvolgente

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 3 aprile.

Le uscite Planet Manga del 3 aprile 2025

Sakamoto Days 17

Variant

Generation Manga 51

7,50 €

LA MOSTRA DEI SICARI DEL SECOLO SI TRASFORMA IN UN CAMPO DI BATTAGLIA

Non è bello girare con una bomba in corpo, soprattutto se a piazzarla è stata il tuo capo, che fra l’altro non vede l’ora di assistere all’esplosione. Ma per qualche strano motivo a Mafuyu va bene essere coinvolto nel piano dinamitardo di Slur… Sakamoto Days 17 sarà disponibile anche in edizione variant con un’immagine di copertina tratta da Shonen Jump per celebrare la serializzazione dell’anime.