Sakamoto Days: Discovery Edition – RECENSIONE

Tra i diversi manga che la casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato in questo inizio 2025, torna Sakamoto Days con un’edizione speciale. Tutti i fan del manga shonen possono ripercorrere i primi capitoli racchiusi nel primo volume con cover variant imperdibile per i più affezionati.

Sakamoto Days è uno dei nuovi titoli di punta pubblicati da Shueisha sulla rivista Weekly Shonen Jump, e attualmente è in corso la prima stagione della serie anime prodotta dalla studio di animazione TMS Entertainment. Il successo del manga di Sakamoto Days è attestato dalla nomina di Best Print Manga al Next Manga Award del 2021.

Le vicende di questo manga shonen ruotano attorno a Taro Sakamoto, ex leggendario sicario dalla forza smisurata e membro di spicco del gruppo più potente e spietato dell’Associazione degli Assassini. Dopo anni passati ad uccidere con ferocia, Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di cambiare vita sposandosi con lei fino a metter su famiglia. La sua nuova professione è quella di gestire un mini-market che lo porta a cambiare completamente fisicamente mettendo su peso. Tuttavia, la sua tranquilla vita familiare è turbata ancora dal suo oscuro passato. Infatti un’importante taglia pende sulla sua testa. L’incontro con Shin, un sicario che legge nella mente, e con Lu, erede di un’importante triade cinese, darà il via ad una serie di avvenimenti che costringeranno Sakamoto a dover ricorrere nuovamente alle sue abilità per proteggere la propria vita e quella della sua famiglia.

Sakamoto Days , la discovery edition

Planet Manga ripropone il primo volume di Sakamoto Days, con una cover variant per promuovere ulteriormente la serializzazione italiana, che continua a cavalcare l’onda del successo a livello globale. Infatti in Italia la serie è stata annunciata durante il Lucca Comics & Games 2021 da Panini Comics e la pubblicazione sotto l’etichetta Planet Manga nella collana Generation Manga è iniziata a maggio 2022. Sakamoto Days è scritto e disegnato da Yuto Suzuki, il quale ha originariamente pubblicato un one-shot sulla rivista Jump GIGA di Shūeisha nel 2019. Successivamente ha debuttato su Weekly Shōnen Jump nel 2020 e il primo volume in formato tankōbon è stato pubblicato nel 2021 fino a riscuotere numeri di vendita importanti.

Il volume in questione raccoglie sette capitoli che permette ai lettori di seguire gli eventi di Taro Sakamoto, il sicario più potente del Giappone, ritiratosi a una vita completamente opposta a quella che conduceva in passato. Nella prima parte del primo volume i lettori vengono introdotti al protagonista principale e a quello che svolgeva in passato. Descritto come il sicario più spietato e abile dell’Ordine, la sua vita cambia completamente quando incontra una donna, della quale si innamorerà al punto da decidere di sposarla. Apparentemente inflessibile e privo di sentimenti, Taro Sakamoto dimostra di avere cuore solo per sua moglie. E infatti è per lei e per il loro matrimonio che promette di non commettere più omicidi e di abbandonare la professione da sicario per dedicarsi ad altro. I due gestiscono un mini market e mettono su famiglia.

Sakamoto Days – RECENSIONE

La premessa del manga di Yuto Suzuki è tipicamente shonen in quanto semplice e divertente sotto molti aspetti. A supportare questo aspetto sono le scene di azione dinamiche, ben realizzate e soprattutto divertenti che vedono Sakamoto protagonista. Quest’ultimo si sbarazza facilmente di ogni attacco dell’Ordine, che regolarmente invia i suoi sicari a prendere la testa di Sakamoto. Di fatti coloro che abbandonano questa causa non possono restare in vita.

Il primo inviato a uccidere Sakamoto è un sicario esper di nome Shin, che può leggere nella mente delle persone. Shin però, non vuole davvero farlo in quanto è da sempre un grande ammiratore dell’ex sicario ma nonostante questo ha il compito di ucciderlo. Nonostante i tentativi di Shin, Sakamoto riesce a neutralizzare ogni attacco senza sforzarsi adottando soluzioni comiche. Ma nella seconda parte del primo volume, Sakamoto decide di entrare in scena. Shin torna alla base dell’Ordine, comunicando di non essere riuscito a eliminare l’obiettivo e pregando al boss di chiudere un occhio e di lasciarlo in pace. Questa richiesta non viene accolta e il boss ordina ai suoi sottoposti di eliminare Shin. Proprio quando sembra finita per lui, Sakamoto interviene e fa fuori tutti gli scagnozzi del boss da solo. Da questo momento in poi, Shin vive con la famiglia di Taro Sakamoto e lavora nel suo mini market.

La trama inizia ad infittirsi principalmente nella parte finale del primo volume, con l’introduzione dei primi villain che i protagonisti devono affrontare. L’aspetto principalmente positivo che si evince dal primo volume è un ritmo frenetico e scorrevole che coinvolge pienamente i lettori, il tutto supportato da uno stile di disegno coerente con il tipo di storia disegnata da Yuto Suzuki.

Con questo link potrai acquistare il prodotto su Amazon e aiuterai con un semplice click MangaForever