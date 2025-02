Sakamoto Days: un nuovo trailer anticipa la seconda parte dell’anime

L’anime di Sakamoto Days si trova a metà della sua stagione di debutto e Netflix sta anticipando cosa succederà nella seconda metà con un nuovo trailer. Sakamoto Days è uno dei franchise più attesi che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo come parte del programma anime invernale 2025. Ma con la stagione di debutto a metà dell’opera, è tempo di prepararsi per il climax mentre Taro Sakamoto e gli altri si preparano per quello che verrà dopo. E i fan potranno dare che una prima occhiata a cosa succederà dopo, attraverso il trailer visibile cliccando qui.

Sakamoto Days potrebbe aver trascorso la prima metà della sua stagione di debutto a presentare i personaggi stravaganti, ma ora è tempo che tutto ciò inizi a dare i suoi frutti con quello che verrà dopo. Tutto sta per diventare più intenso per Sakamoto e gli altri nei prossimi episodi, poiché l’Ordine farà finalmente la sua mossa che creerà non qualche grattacapo al protagonista.

Per recuperare Sakamoto Days, tutti gli episodi rilasciati finora sono ora disponibili su Netflix. Ci saranno 11 episodi in totale per questa stagione di debutto, quindi ci sono ancora molti grandi eventi che si verificheranno prima che tutto giunga alla fine. Quindi la stagione tornerà per la Parte 2 più avanti quest’estate come parte del programma anime estivo 2025.

Sakamoto Days è diretto da Masaki Watanabe per TMS Entertainment con Taku Kishimoto che supervisiona le sceneggiature e Yo Moriyama che si occupa dei character design. L’opening della serie è intitolata “Run Sakamoto Run” ed è interpretata da Vaundy, mentre la ending è intitolata “Normal” ed è interpretata da Conton Candy.

Sakamoto Days ha fatto scalpore con Netflix sin dal suo debutto e l’anime ha battuto i record sul servizio di streaming sin dal suo primo episodio. Ha trascorso quattro settimane nella top 10 dei programmi TV globali di Netflix e continua a suscitare conversazioni con ogni nuovo episodio. Da questo punto in poi, il ritmo non farà che aumentare man mano che i combattimenti diventeranno più intensi.

Fonte – Comicbook