Sakamoto Days: la seconda parte arriverà in estate

Sakamoto Days ha svelato la tanto attesa data di ritorno della serie con la sua seconda parte. Con l’uscita dell’episodio 11, il 22 marzo è terminata ufficialmente la prima parte di Sakamoto Days tuttavia, non bisognerà aspettare a lungo l’uscita della seconda parte dell’anime. Direttamente dall’Anime Japan 2025, durante l’evento Green Stage, la nota piattaforma streaming Netflix ha infatti annunciato che i nuovi episodi arriveranno già a luglio di quest’anno. L’annuncio è seguito da una nuova visual ufficiale che mostra da una parte i membri dell’Ordine e dall’altra i membri dell’Organizzazione X.

È stato rivelato inoltre che Koki Uchiyama (Shigaraki in My Hero Academia) si aggiungerà al cast e sarà la voce di Gaku, ed è proprio su quest’ultimo che si concentrerà la seconda parte della serie. Koki Uchiyama ha dichiarato: “Volevo interpretare questo personaggio mantenendo il senso di leggerezza che ho percepito leggendo l’opera originale. Gaku ama combattere come se fosse un gioco, pur mantenendo una forza impressionante.“

Il debutto della prima stagione

L’adattamento anime di Sakamoto Days, che è stato da subito confermato per due cour, è stato presentato in anteprima mondiale l’11 gennaio 2025. L’anime è andato in onda settimanalmente su Netflix fino all’undicesimo episodio, che ha debuttato il 22 marzo 2025.

L’anime tratto dal celebre manga di Yuto Suzuki

Basato sul manga di Yuto Suzuki, Masaki Watanabe (Kado: The Right Answer, Bartender) dirige Sakamoto Days presso lo studio TMS Entertainment, con composizione della serie di Taku Kishimoto (Bluelock, Haikyu!!, Moriarty the Patriot), il character design a cura di Yō Moriyama (Lupin III – Ishikawa Goemon getto di sangue, Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke) e con la musica di Yuki Hayashi (My Hero Academia).

Sakamoto Days segue le avventure del leggendario sicario in pensione Taro Sakamoto che, dopo essersi innamorato di Aoi, sceglie di ritirarsi e di vivere una vita tranquilla gestendo un minimarket. Taro farà squadra con alcuni compagni per proteggersi dal passato che torna a minacciarlo, e assicurarsi così una vita tranquilla con l’amata famiglia.