Le uscite Planet Manga del 19 giugno 2025

Tra le uscite Planet Manga del 19 giugno 2025 troviamo la conclusione di alcune riedizioni di grandi classici come Soul Eater Ultimate Deluxe Edition, Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition e L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition, mentre arriva al penultimo volume Host Club: Amore in Affitto Double Edition e continuano regolarmente Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition e Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition.

Sul fronte novità, ecco l’Omnibus che raccoglie le Short Stories de L’Attacco dei Giganti, oltre al romanzo Sasaki e Miyano: First Years. Continuano infine le serie regolari Mieruko-Chan e Konosuba! – This Wonderful World e si conclude la seconda antologia del LycoReco Lycoris Recoil Repeat.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 19 giugno 2025.

Le uscite Planet Manga del 19 giugno 2025

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 17

13,00 €

AL VIA LA SFIDA TRA LA DMWA E ARACHNOPHOBIA

Comincia una caccia agli strumenti magici da parte degli studenti della DMWA e dei membri dell’organizzazione Arachnophobia. Nel frattempo, Death the Kid indaga sul misterioso personaggio chiamato Eibon.

Mieruko-Chan 11

7,90 €

QUALCOSA SI MUOVE NELL’OMBRA

Uno strano e inquietante personaggio, dai modi particolarmente gentili, sembra interessato alle abilità di Miko. Potrebbe essere una vecchia conoscenza di Rom Shindo… Ma cosa vuole veramente dalla protagonista? E perché Rom lo teme?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 20

15,00 €

IL TORNEO A SQUADRE PER GLI JUNIORES DI COREA, GIAPPONE E CINA È ALLE

BATTUTE FINALI

Sconfitto dalla Cina, il team di Akira affronta ora la Corea di Yong-ha Ko, che durante la cerimonia inaugurale aveva provocato Hikaru denigrando il valore di Shusaku… Termina l’Ultimate Edition del manga firmato da Yumi Hotta e Takeshi Obata.

Konosuba! – This Wonderful World 20

5,90 €

IRREALISTICHE ASPETTATIVE

Tornato trionfante da Elroad, Kazuma vuole godersi ciò che il palazzo reale può offrirgli. L’immensa ammirazione che la principessa Iris prova per il reincarnato neet, però, si scontra con le ben più concrete attese di Megumin, Darkness e Aqua…

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 7

14,90 €

UN IMPOSTORE DA SMASCHERARE

Chi è il misterioso lottatore che, in America, si spaccia per l’Uomo Tigre, commettendo le più efferate scorrettezze e mostrando una crudeltà degna del Demone Giallo degli esordi? Naoto Date parte per gli USA a caccia di risposte nell’ultimo, imperdibile numero della nuova edizione di Tiger Mask.

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 8

14,90 €

ATTENZIONE: HA INIZIO IL CAMPIONATO DI ORIENTAMENTO A SCUOLA!

Premio in palio: il diritto di fare ciò che si vuole dei membri dell’Host Club per un giorno intero. E mentre ci gustiamo l’esito di questo pazzo evento, si scatena una crisi senza precedenti: Mori e Haninozuka decidono di sfidarsi a duello?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 12

7,50 €

NON C’È PACE PER KENSHIRO

Raoh è stato sconfitto, ma ora Ken si trova al cospetto di un letale avversario: Falco della Luce d’Oro, dell’Imperiale Scuola di Gento. Un guerriero che, però, non sembra voler combattere… Quale sarà il suo segreto?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 5

15,00 €

PER LE GATTE LA NOIA NON È MAI IN PROGRAMMA

L’arrivo di un nuovo membro al commissariato Inunari porta un certo scompiglio nella vita di Rui, Hitomi e Ai. Nel frattempo, Toshio si ritrova improvvisamente al comando della brigata speciale anti-Cat’s Eye…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Lycoris Recoil Repeat 3

7,00 €

SI CONCLUDE LA SECONDA ANTOLOGIA

Come ci si mette in posa per una foto? Perché Mizuki non riesce a trovare qualcuno con cui uscire? E quale sarà l’età esatta di Kurumi? Questo e tanto altro nel capitolo conclusivo di Repeat, antologia dedicata al fantastico mondo del LycoReco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus

15,00 €

PER LA PRIMA VOLTA IN UN UNICO VOLUME TUTTE LE STORIE BREVI IN PROSA FIRMATE DA HAJIME ISAYAMA

Una raccolta di racconti incentrati su Eren, Mikasa, Rivaille, Armin e i soldati dell’Armata ricognitiva. Storie di vita vissuta all’interno del mondo circondato dalle mura: i sogni, le illusioni dei soldati che difendono l’umanità dai giganti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Sasaki e Miyano: First Years

14,90 €

L’IMPERDIBILE ROMANZO CON STORIE INEDITE

Come si sono innamorati Kuresawa e la sua ragazza? Quando sono diventati amici Hirano e Sasaki? E quale terribile verità impedisce a Tashiro di lasciare il club di ping-pong? Dettagli mai raccontati sul primo anno alle superiori dei personaggi dell’amatissimo manga!