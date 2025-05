L’Attacco dei Giganti conquista un premio inedito ai Crunchyroll Awards

L’Attacco dei Giganti ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti nel corso degli anni sia in Giappone che a livello internazionale. In questo modo ha consolidando il suo primato i 10 anni di serializzazione del manga. E come se non bastasse, L’Attacco dei Giganti sarà il primo vincitore di un premio che mira a riconoscere e premiare le serie anime che hanno definito il medium portandolo a nuovi livelli.

Crunchyroll ha confermato che la nona edizione dei Crunchyroll Awards di quest’anno, introdurrà un nuovo premio chiamato Global Impact Award. Questo premio mira a riconoscere “creatori visionari e opere innovative che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura, nella storia e nel cuore del pubblico di tutto il mondo“.

Anno dopo anno, L’Attacco dei Giganti ha collezionato nomination e premi in numerosi eventi. Nelle edizioni precedenti dei Crunchyroll Award, è stata il prima serie anime a ricevere un Astra TV Award come “Miglior Serie Animata o Film TV in Streaming” e ricevuto diverse candidature agli IGN Anime of the Year per molti anni consecutivi. La storia de L’Attacco dei Giganti ha riscosso una popolarità così imponente da competere con alcune delle più grandi serie TV come Il Trono di Spade.

Di conseguenza è giusto affermare che L’Attacco dei Giganti sia tra le serie anime che ha contribuito a rendere il medium più popolare a livello globale. Inoltre una narrazione e una produzione di ottima qualità l’hanno resa accessibile a chiunque. Questo premio riconosce le serie che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia degli anime e i suoi generi specifici.

L’opera scritta e disegnata da Hajime Isayama, come detto, è ambientata in un mondo dove l’umanità vive all’interno di città circondate da enormi mura per difendersi dalla minacciosa presenza dei Giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli esseri umani senza un apparente motivo. La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger e i suoi amici d’infanzia Mikasa Ackermann ed Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale e un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.