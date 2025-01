Lycoris Recoil: svelati nuovi dettagli sull’adattamento anime

Lycoris Recoil nasce come una serie televisiva anime prodotta da A-1 Pictures e successivamente ha ricevuto un adattamento manga scritto e disegnato da Yasunori Bizen e serializzato da Media Factory sulla rivista Monthly Comic Flapper dal 5 settembre 2022. Nello stesso anno, Spy x Family e Chainsaw Man sono state le due maggiori novità per gli spettatori. Ironicamente, c’era un candidato outsider, ossia Lycoris Recoil, che avrebbe rivaleggiato con gli ascolti di Chiansaw Man e Spy x Family in Giappone. E adesso tutti gli appassionati di Lycoris Recoil possono finalmente scoprire nuove informazioni sul prossimo progetto anime.

Lycoris Recoil ruota attorno al gruppo “DA”, alias “Direct Attack”. La banda di sole ragazze di agenti segreti che combattono il crimine mentre gestiscono un bar che le fa svolgere compiti che potrebbero apparire al di sotto dello status degli agenti DA. Il personaggio principale della serie, Chisato Nishikigi, si è guadagnata il titolo di uno dei più grandi agenti della serie. Ma la prossima serie anime sarà solo un po’ diversa dalla prima stagione. Sfortunatamente, una seconda stagione completa deve ancora essere confermata da A-1 Pictures, lo studio responsabile dell’adattamento di Lycoris Recoil.

Il prossimo progetto anime sarà strutturato con sei cortometraggi individuali che si concentreranno sulle vite quotidiane più banali dei personaggi che hanno composto Lycoris Recoil. Al momento, non c’è una data di uscita su quando aspettarsi questa miniserie. Considerata la popolarità del franchise, questa prossima serie di minifilm potrebbe essere solo il punto di passaggio tra la prima e la seconda stagione.

Insieme al nuovo poster di Lycoris Recoil: Friends are thieves of time, A-1 Pictures ha anche inviato un messaggio ai fan per prepararsi ai cortometraggi. A seguire è possibile leggere il messaggio: “Titolo originale del cortometraggio e key visual svelati! Lycoris Recoil: Friends are thieves of time. Forniremo sei storie sulla vita quotidiana di Senzuko, Takina e altri ambientate nel bar“.

A differenza di molti altri adattamenti anime, la serie in questione non è basato su un manga, una light novel o un manwha. Il primo episodio della serie anime è uscito il 2 luglio 2022, anticipando di diversi mesi gli eventuali manga e light novel del franchise. Se in futuro dovesse arrivare una seconda stagione, nessuno saprà dire quali prove e tribolazioni dovrà affrontare il Direct Attack.

Fonte – Comicbook