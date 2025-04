Le uscite Planet Manga del 10 aprile 2025

Tra le uscite Planet Manga del 10 aprile 2025 troviamo i due volumi (Side A e Side B) di Otomachi Record – Storie Imprevedibili & Dischi Introvabili, raccolta di storie brevi di Ryoichiro Kezuka che offrono uno spaccato di vita particolarmente indicato agli amanti di musica e vinili.

Inoltre si conclude con il 25° volume Saint Seya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas e continuano titoli cult come Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition, Sakamoto Days, Chainsaw Man, The Elusive Samurai e altri ancora

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 10 aprile 2025.

Le uscite Planet Manga del 10 aprile 2025

Otomachi Record – Storie Imprevedibili & Dischi Introvabili Side A

12,90 €

DUE VOLUMI IMPERDIBILI PER GLI APPASSIONATI DI MANGA E DI VINILI

Minori lavora in un negozio di dischi perché la musica è la sua passione. Del resto, cosa c’è di meglio che ascoltare un LP dopo il lavoro, nella romantica atmosfera di una città al tramonto? La prima parte della raccolta delle storie pubblicate tra il 2016 e il 2020 da Ryoichiro Kezuka, in un poetico spaccato di vita quotidiana.

Otomachi Record – Storie Imprevedbili & Dischi Introvabili Side B

12,90 €

LA SECONDA E ULTIMA PARTE DELLE STORIE BREVI DI RYOICHIRO KEZUKA

Minori è sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta: lavorare in un negozio di dischi è davvero stupendo… soprattutto quando questo ti porta a esplorare misteriosi magazzini sperduti in mezzo al nulla, in cui melodie dimenticate possono stregarti e portarti ai confini della realtà! Un tripudio di citazioni che faranno impazzire gli appassionati della buona musica nel secondo e ultimo volumetto firmato Ryoichiro Kezuka.

The Elusive Samurai 13

Manga Mega 68

5,90 €

LA CRUDELE VITA DI UN CONDOTTIERO

Tokiyuki ha potuto godere del suo ritorno a Kamakura solo per qualche breve istante: l’esercito di Ashikaga Takauji è inarrestabile e Suwa Tokishige decide di addossarsi la responsabilità della sconfitta morendo in battaglia. Ma Tokiyuki è contrario, perché ormai lo considera come un padre…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Saint Seya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 25

Manga Saga 93

5,20 €

L’EPICA CONCLUSIONE DEL CAPOLAVORO DI SHIORI TESHIROGI

Grazie alla forza e al sacrificio dei compagni, Tenma e Sasha sono infine giunti davanti ad Alone, pronti a combattere l’ultima, fatidica battaglia. Ai pugni di Pegasus e alla promessa che ha legato finora i tre amici è affidato il futuro di tutti: l’atto finale della Guerra Sacra ha inizio.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Blue Exorcist 31

Manga Graphic Novel 136

5,50 €

UNA SOLA SPERANZA PER SALVARE LA TERRA

Rin e compagni devono raggiungere il cuore di Satana, custodito gelosamente all’interno di una fortezza che brulica di potenti demoni e pericoli sconosciuti. Gli esorcisti sferrano il loro attacco, ma già nelle battute preliminari ci sono i primi caduti…

Kindergarten Wars 4

Manga Choice 31

5,20 €

“SU… È L’ORA DEI SALUTI.”

Al Kindergarten Noir, i maestri si interrogano sulla reale identità di Lyla, la bambina che gode di attenzioni speciali ed è sempre presa di mira dai mercenari che attaccano ripetutamente l’asilo. Intanto, un nuovo sicario si fa avanti per rapire la piccola, e sembra avere molta familiarità con Rita…

Sex Battle – Densetsu No Yarichin VS Teppeki No Shiriana 4

7,90 €

“VOGLIO STARE CON TE PER SEMPRE!”

Tra il Trapano leggendario e l’Impenetrabile ormai è amore con la “A” maiuscola. Un viaggio insieme e una convivenza imprevista durante le vacanze invernali non fanno che rafforzare il loro legame. Ma la famiglia di Mikagura ha altri piani per il figlio prediletto e il suo futuro in azienda, e questi non includono il povero Sena… Consigliato a un pubblico maturo.

Yomi No Tsugai 8

Manga Run 32

5,50 €

CHE VERITÀ SI CELA DIETRO L’ATTACCO AL VILLAGGIO?

Akio ha tradito la famiglia Kagemori e per questo dovrà pagare con la vita. Prima, però, sarà interrogato per scoprire chi è il suo capo e il motivo dell’attacco. È stato compiuto per prendere il controllo dei gemelli Yuru e Asa o c’era sotto qualcos’altro?

Chainsaw Man 19

Monsters 29

5,50 €

LA SOLITA VISTA

Nayuta è scomparsa, lasciando Denji profondamente turbato e incapace di reagire. Per aiutarlo a recuperare forza e lucidità, Asa e gli altri decidono di portarlo a un ristorante di sushi. Lungo il tragitto, però, accade qualcosa di inatteso che manda ancor di più in confusione il ragazzo, ma il peggio deve ancora venire…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sakamoto Days 18

Generation Manga 52

5,50 €

LO SCONTRO TRA GAKU E NAGUMO GIUNGE ALL’ATTO FINALE

Da un lato, uno dei sicari più pericolosi al servizio di Slur. Dall’altro, il killer più misterioso dell’Order. Impossibile prevedere l’esito dello scontro. E anche per Shin arriva il momento di mettersi alla prova in una battaglia d’eccezione al fianco di… Shishiba?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 2

15,00 €

NUOVI OSTACOLI PER LE CAT’S EYE

Dopo che un piromane ha dato fuoco all’appartamento di Toshio, l’ispettore chiede ospitalità alle sorelle Kisugi. Come possono Rui, Hitomi e Ai portare avanti i loro furti con l’acerrimo nemico in casa? A peggiorare le cose, due nuovi poliziotti arrivano al commissariato, pronti a catturarle…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

L’Attacco dei Giganti 2

5,20 €

Il secondo volume del manga di culto di Hajime Isayama continua con una serie di colpi di scena che terranno col fiato sospeso anche i lettori più smaliziati. I Giganti hanno invaso la città e una battaglia impossibile viene combattuta strada per strada con tutti i mezzi. La ferocia e la potenza di questi esseri di cui nessuno sa niente rendono i Giganti inarrestabili, ma quando tutto sembra perduto…