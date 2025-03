Le uscite manga Star Comics del 18 marzo 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 18 marzo 2025 troviamo, dopo l’anteprima delle edizioni variant della scorsa settimana, il primo numero di Kagurabachi, il nuovissimo successo firmato da Takeru Hokazono.

Inoltre continuano grandi successi come Gachiakuta, Lili-Men, One Piece New Edition, X6 – Crucisix e tanti altri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 18 marzo 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 18 marzo 2025

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 57

DETECTIVE CONAN n.111

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Rena Mizunashi è ricoverata in coma in ospedale, sotto la sorveglianza dell’FBI. L’ombra degli uomini in nero si avvicina, e coinvolgendo anche Eisuke Hondo la situazione comincia a svilupparsi rapidamente…

GACHIAKUTA n. 10

JANKU n.10

di Kei Urana,Hideyoshi Andou

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

All’interno dell’enorme belva immonda che si è alzata in volo, Vandali e Ripulitori proseguono il loro scontro senza esclusione di colpi. Di questo passo, Rudo e i suoi amici finiranno per oltrepassare il “confine” e moriranno, ma i continui attacchi dei nemici sembrano non lasciar loro alcuna possibilità di manovra… Riusciranno a salvarsi?

KAGURABACHI n. 1

JANKU n.11

di Takeru Hokazono

€ 5,50

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Chihiro passa le sue giornate nella fucina, addestrandosi sotto la guida di suo padre, per diventare un maestro spadaio come lui. Se il genitore ama gli scherzi e le facezie, il figlio invece è un tipo più taciturno. La felicità di quei momenti sembrerebbe poter continuare all’infinito… ma un brutto giorno la tragedia bussa alla loro porta. Un legame insanguinato e una vita che non tornerà più. Nel cuore del ragazzo adesso brucia solo la fiamma di una determinazione alimentata dall’odio…

Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir!

LILI-MEN n. 4

POINT BREAK n.290

di Takuma Tokashiki

€ 6,90

OLTRE I LIMITI UMANI!

Durante la missione nel complesso di appartamenti semenzaio, Ai Yamada, la comandante di plotone della Marusa, e il vice generale della Fazione della Carne si scontrano violentemente. Una battaglia dalle molteplici sfaccettature, che non concede il benché minimo intervento esterno, mostra a Nito una nuova realtà…

MAO n. 21

EXPRESS n.294

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Tutti coloro che sono entrati in possesso della bambola sono morti in maniera misteriosa. L’istinto omicida nascosto dentro di lei è pronto a svegliarsi. Mao e i suoi compagni scoprono che è collegata a loro più di quanto credessero…

ONE PIECE NEW EDITION n. 106

GREATEST n.287

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

La ciurma di Cappello di Paglia è sbarcata su Egghead, l’isola del futuro. I laboratori del Dr. Vegapunk e le sue numerose tecnologie sconosciute stimolano lo spirito avventuroso di Rufy, ma il CP0 viene all’attacco e il suo intento è proprio quello di sopprimere Vegapunk… Cosa faranno Rufy e i suoi compagni?!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 18

BIG n.113

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Dopo la battaglia contro Doryu, Haru e compagni vanno a riposare nel villaggio delle sirene, ma nel frattempo nel mondo dell’oscurità sta accadendo qualcosa di inconcepibile… Il segretissimo “Project DR” della Demon Card ha preso il via e Lucia è entrato in azione!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 16

DERE n.22

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

L’estate del terzo anno delle superiori è finalmente arrivata, e Izumi e i suoi amici sono chiamati a prendere scelte importanti sul loro futuro. Izumi, però, ha ancora le idee molto confuse al riguardo e decide di chiedere consiglio a Inuzuka, che sembra nascondere qualcosa al suo amico…

TOWER OF GOD n. 16

TOON n.8

di SIU

€ 12,90

IL LEGGENDARIO WEBCOMIC CHE HA FATTO ESPLODERE UN FENOMENO.

Durante lo svolgimento della battaglia del laboratorio si scopre qual è il vero scopo di questa prova: ricongiungere la spina ammazza-re, una pericolosissima arma in grado di uccidere Jahad, con il suo innesco umano, cioè… Jue Viole Grace. Non solo il Fug ha finanziato la ricerca scientifica che lo ha reso un’arma vivente, ma ha anche ordito i piani per organizzare la battaglia e farlo cadere in trappola. Cosa farà Viole, appena separato dai suoi compagni di squadra?

X6 – CRUCISIX n. 8

GURO n.8

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Con l’intervento del nonno di Shun, la situazione cambia drasticamente. Kyo e i suoi “seguaci”, pur essendo in maggioranza numerica, vengono messi alle strette. Le capacità del soldato migliore dell’Unità di Kitayama sembrano infinite, ma qualcosa sta per ribaltare di nuovo le carte in tavola…

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 10

GHOST n.234

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

La finale del Torneo di Arti Marziali delle Tenebre è alle porte: manca solo un giorno e i nostri amici ne approfittano per concentrarsi in solitudine e mettere alla prova le proprie capacità, ognuno a modo suo… Ma il tempo per raccogliere le forze è ormai agli sgoccioli, il campo di battaglia li attende!