One Piece: in arrivo un messaggio importante sulla serie anime

One Piece si sta preparando per il ritorno dell’arco di Egghead sul piccolo schermo e l’anime sta anticipando un grande annuncio, in arrivo a breve. La serie anime ha annunciato l’anno scorso la pausa più lunga di sempre. Dopo la fine della prima fase dell’arco di Egghead, il team dell’anime si è fermato per sei mesi mentre si preparava per ciò che sarebbe successo nella seconda parte.

La parte 2 dell’arco di Egghead di One Piece inizierà a partire da questo aprile, e l’account X ufficiale dell’anime svela che condividerà altre notizie il 22 marzo durante il weekend dell’AnimeJapan 2025.

L’anime tornerà ufficialmente il 6 aprile in Giappone e sarà trasmesso in streaming su Netflix in tutto il mondo e su Crunchyroll. L’anime riprenderà dall’episodio 1123 e sarà il primo episodio di questa nuova era. Quindi è probabile che potremo vedere il primo sguardo a questo episodio in arrivo, durante l’AnimeJapan. Mentre c’è stata un’anticipazione sul futuro dell’arco di Egghead nelle promozioni precedenti, questo probabilmente ci darà il primo sguardo al ritorno effettivo dell’anime. Considerando che i fan non hanno ancora visto nessuno di questi nuovi episodi in movimento, questo potrebbe essere un annuncio che i fan dovrebbero tenere d’occhio.

L’anime di One Piece potrebbe essere stato in pausa negli ultimi mesi, ma i fan hanno potuto intrattenersi con il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce. Toei Animation infatti ha riproposto tutti i 58 episodi dell’arco in 21 nuovi episodi con nuovi miglioramenti visivi e audio, nuove promozioni, nuovi elementi accattivanti, sigle e molto altro.

Anche questa serie di remake sta per concludersi abbastanza presto, quindi questo nuovo annuncio aiuterà ad avvicinare i fan ai nuovi episodi. Al momento è possibile recuperare tutta la prima metà dell’arco di Egghead in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. Inoltre sempre su Netflix è possibile guardare la prima stagione della serie live-action di One Piece, che tornerà con una seconda stagione anche se al momento non ci sono informazioni circa una data di rilascio o una finestra di uscita.

Fonte – Comicbook