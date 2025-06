Le uscite manga Star Comics del 1° luglio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 1° luglio 2025 troviamo il gran finale di My Hero Academia con il 42° volume, anche in edizione variant.

Inoltre ecco il secondo numero della rivista Manga Issho, il quinto volume di Hellboy di Mike Mignola e nuove uscite di titoli di successo come Gachiakuta e di classici come Una Ragazza Alla Moda – 50th Anniversary Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 1° luglio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 1° luglio 2025

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 8

di Riku Sanjo,Koji Inada,Yuji Horii

€ 9,00

Mentre i discepoli di Avan oppongono una disperata resistenza, Dai e Baran si incontrano di nuovo, attirati dallo stemma del drago! Pur gravemente ferito, Popp non intende consegnare Dai – ancora privo di ricordi – a Baran, ed è disposto a sacrificare la vita in un ultimo attacco! Di fronte all’eroismo di Popp, in Dai si verifica un miracolo…

GACHIAKUTA n. 11

JANKU n.15

di Kei Urana,Hideyoshi Andou

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Rudo e compagni hanno superato la battaglia con i Vandali, ma gli scontri con le belve immonde e le attività di ricerca della “Serie del Guardiano” continuano incessanti. Per di più, hanno attirato su di sé l’attenzione dei Gokusotsu, la milizia che si occupa di sorvegliare la condotta degli esseri umani e mantenere l’ordine sulla Terra…

HELLBOY n. 5

IL VERME CONQUISTATORE

CLASSICAL US n.9

di Mike Mignola

€ 15,90

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

Il Bureau for Paranormal Research and Defense ha mandato Hellboy in quella che sarà la sua ultima missione. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Lobster Johnson condusse un attacco al cuore del programma spaziale di Hitler, ma i nazisti riuscirono comunque a inviare il primo uomo nello spazio. Sessant’anni dopo, Hellboy e l’homunculus Roger, trasformato in una bomba dagli scienziati del Bureau, si dirigono alle rovine di un castello norvegese per intercettare la capsula di ritorno dal cosmo e il suo passeggero… il verme conquistatore!

Continua l’edizione Star Comics delle avventure di Hellboy, in un volume con eccezionali contenuti extra quali uno sketchbook, un epilogo speciale e una prefazione di Guillermo del Toro.

HITORIJIME MY HERO n. 15

QUEER LABEL n.25

di Memeco Arii

€ 6,90

NEMMENO UN EROE PUÒ SFUGGIRE… ALL’AMORE!

Diventato un membro della famiglia di Kosuke, Setagawa ha iniziato a vivere in casa Oshiba. Con la nascita del tanto atteso terzo figlio, la sua quotidianità è sempre molto allegra e movimentata. Tuttavia, mentre si trasforma inesorabilmente in un marito di una certa età, Kosuke comincia a spazientirsi per la sua totale assenza di attenzioni…

KAIJU No. 8 n. 14

TARGET n.168

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Grazie all’impegno della nuova generazione delle Forze di Difesa, Kafka riesce a salvare Mina Ashiro e porta a un livello superiore le tecniche dell’Arte di Combattimento a Mani Nude delle Forze di Difesa. Il Kaiju No. 9, però, ha assorbito Isao Shinomiya, che quelle tecniche le conosceva molto bene…

MANGA ISSHO n. 2

EURO n.18

di AA. VV.

€ 6,90

LA PRIMA RIVISTA DI MANGA EUROPEA!

Uno straordinario progetto internazionale che vede coinvolti 4 fra i maggiori editori d’Europa: altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia).

MY HERO ACADEMIA n. 42

DRAGON n.326

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

Grazie all’aiuto e al sostegno di tutti, Midoriya assesta il suo ultimo colpo a Shigaraki. Riuscirà a raggiungere il cuore del ragazzo portando a termine il percorso del One for All? L’incubo di All for One avrà fine una volta per tutte? La società è davvero pronta al radicale cambiamento necessario a scongiurare il ritorno di un nuovo “re demone” dei Villain? Per arrivarci, Heroes e persone comuni dovranno unire le forze spingendosi oltre i propri limiti… Plus ultra!

MY HERO ACADEMIA n. 42

VARIANT COVER EDITION

DRAGON n.#

di Kohei Horikoshi

€ 5,90

Il quarantaduesimo volume della saga uscirà anche in una speciale Variant Cover Edition!

QUEEN’S QUALITY n. 23

UP n.248

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

“Il serpente bianco della disperazione non c’è più”: le parole della sacerdotessa spiazzano Fumi, soprattutto quando scopre che sarà proprio lei a ereditare i poteri del serpente bianco. Nel frattempo, Yanagi appare davanti alla bara e il gatto bianco a un passo dalla sparizione si ritrova a doverlo affrontare… Si va verso la battaglia decisiva contro il serpente rosso che vive da mille anni!

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 3

TARGET n.169

di Boichi,Inwan Youn

€ 6,50

A 700 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA, GIAPPONE E COREA REINTERPRETANO L’AVVENTURA DI MARCO POLO ALLE PRESE CON… IL MULTIVERSO!

Marco Polo è stato accolto dai Superstring, il gruppo di superuomini che protegge il mondo dalla terribile minaccia dei Baek, ma non è del tutto convinto e scopre che i suoi fratelli sono stati presi in ostaggio e imprigionati nella lontana Parigi…

UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 2

OSHARE n.13

di Waki Yamato

€ 14,90

IL GRANDE RITORNO DI UNO DEI MANGA CHE HA FATTO LA STORIA E CHE COMPIE BEN 50 ANNI!

Dopo essere stata raggiunta dalla notizia della morte del sottotenente, Benio inizia a cercare lavoro per sostenere le spese domestiche degli Ijuin, in quanto “vedova” del nuovo capofamiglia. Approda così presso una piccola casa editrice chiamata Jodansha, dove incontra il caporedattore Tosei, un uomo tanto affascinante quanto dichiaratamente misogino e maschilista! Comincia così la carriera di Benio nel movimentato mondo del giornalismo!