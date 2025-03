Manga Issho: in uscita la Prima Rivista Europea di Manga

Manga Issho la rivista europea di manga rappresenta un momento storico per il panorama fumettistico europeo: il 25 marzo debutterà ufficialmente questa pubblicazione, la prima rivista europea dedicata al manga che nasce dalla collaborazione di quattro importanti case editrici: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna).

Presentata in anteprima durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, Manga Issho la rivista europea sarà distribuita simultaneamente nei quattro paesi partecipanti, ciascuno nella propria lingua nazionale, con periodicità trimestrale.

Gli autori di Manga Issho la rivista europea: talenti da tutta Europa

Manga Issho la rivista europea ospiterà le opere dei migliori autori di global manga europei, tra cui figurano nomi del calibro di Federica Di Meo, Gin Zarbo, Saspy e Reno Lemaire. Nel corso del primo anno di pubblicazione, saranno coinvolti ben 72 autori provenienti da diverse tradizioni culturali europee.

Nel primo numero di Manga Issho la rivista europea spicca la partecipazione dello scrittore bestseller Matteo Bussola, che firma una storia disegnata da Fausto Chiodoni: una riflessione poetica sullo smarrimento personale e sul valore delle relazioni umane.

Tematiche e contenuti di Manga Issho la rivista europea

Con le sue 336 pagine, Manga Issho la rivista europea affronta tematiche di rilevanza contemporanea come:

Il cambiamento climatico nella storia “Shut Down With Me” di Karee

L’integrazione e la diversità in “Arrivano le meduse!” di Matteo Filippi e Saspy

e La condizione femminile nell’Italia del XIX secolo nella storia “La sposa sirena“, scritta da Ivana Murianni e illustrata da Denise “Zanuse” Coraggioso

Ogni paese avrà lo stesso spazio all’interno della rivista, garantendo una rappresentazione equilibrata delle diverse sensibilità creative europee.

Evento di lancio di Manga Issho a Milano

Per celebrare l’uscita del primo numero, il 25 marzo alle 15:30 si terrà un evento di presentazione di Manga Issho presso la Mondadori Duomo di Milano. Saranno presenti i principali autori italiani: Matteo Bussola, Federica Di Meo, Ivana Murianni, Denise “Zanuse” Coraggioso, Fausto Chiodoni, Karee e Matteo Filippi.

Il programma dell’evento include:

Una masterclass sulla tecnica manga

La presentazione ufficiale del primo numero con gli autori e Cristian Posocco, Publishing Manager di Star Comics

Una sessione di firmacopie con tutti i fumettisti presenti

Dettagli e specifiche di Manga Issho

L’acquisto di Manga Issho sarà possibile dal 25 marzo in fumetteria, libreria e store online con le seguenti caratteristiche:

Prezzo di lancio: €4,90 (i numeri successivi costeranno €6,90)

(i numeri successivi costeranno €6,90) Formato: 16,5×24 cm

Pagine: 336

ISBN: 9788822656094

Periodicità: trimestrale

“Manga Issho è un’occasione incredibile per riunire in un’unica rivista i manga realizzati in Europa, insieme agli artisti e agli autori più appassionati,” afferma Claudia Bovini, Direttore responsabile ed editoriale di Star Comics. “Issho in giapponese significa ‘insieme’ ed è proprio la cooperazione a essere alla base di questa nuova avventura editoriale europea, che dimostra quanto potenziale creativo ci sia in Europa e, allo stesso tempo, quanto sia diversificata la scena creativa di manga del nostro continente.”

Con questo progetto innovativo, Manga Issho apre nuove opportunità per aspiranti mangaka in tutto il continente. Star Comics, dopo aver introdotto i manga in Italia, si fa promotrice di un movimento creativo autoctono che permetterà anche agli italiani di intraprendere la carriera di mangaka.