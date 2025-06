My Hero Academia FINAL SEASON: il nuovo trailer anticipa lo scontro tra Deku e Shigaraki

La serie televisiva di My Hero Academia è pronta a tornare sul piccolo schermo con l’ultima stagione nell’autunno di quest’anno. E recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra ai fan un assaggio della battaglia finale tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. My Hero Academia si prepara a concludere la sua serie anime, dopo molti anni, con l’ottava stagione che concluderà la lunga guerra tra eroi e cattivi.

Da quando l’ottava stagione di My Hero Academia è stata annunciata, questo è il primo trailer che mostra ai fan come lo scontro finale tra Deku e Shigaraki si sia evoluto rispetto al cliffhanger della settima stagione. Al momento non ci sono informazioni sua un potenziale periodo di uscita, ma l’anime andrà in onda a ottobre e tutti i nuovi episodi saranno disponibili in streaming in esclusiva su Crunchyroll.

La stagione finale della serie televisiva di studio Bones sarà presentato all’Anime Expo 2025 il 5 luglio. Sarà presente l’editor di Shonen Jump, Ryosuke Yoritomi, e si è anche anticipato che il mangaka Kohei Horikoshi condividerà un messaggio speciale con i fan in vista degli episodi finali dell’anime. Quindi ci sarà molto da aspettarsi per i fan che parteciperanno alla convention il mese prossimo.

L’ottava stagione di My Hero Academia sarà diretta da Naomi Nakayama per lo studio Bones, Yosuke Kuroda tornerà a occuparsi della sceneggiatura e Kenji Nagasaki occuperà il ruolo di direttore creativo. Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occuperanno del character design e Yuki Hayashi comporrà le musiche. L’anime riprenderà esattamente da dove si era interrotta la settima stagione, rilanciando Deku nel vivo dell’azione, impegnato in una lotta all’ultimo sangue contro Shigaraki.

Quella tra Deku e Shogaraki non è stata l’unico scontro finale lasciato in sospeso dopo la fine della settima stagione di My Hero Academia. Infatti il trailer anticipa che All Might e All For One torneranno a combattere. Non c’è garanzia che uno dei due ne uscirà indenne, e questo renderà il finale molto interessante. Per quanto riguarda il numero totale degli episodi della stagione finale, al momento è ancora un punto interrogativo, ma si spera la serie televisiva si possa concludere nel modo migliore.