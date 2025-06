My Hero Academia FINAL SEASON: svelato il primo teaser per celebrare l’Hero Day

L’attesa è finita: in occasione dell’Hero Day, è stato finalmente rilasciato il primo teaser trailer di My Hero Academia FINAL SEASON, l’ultima stagione dell’anime che ha segnato un’epoca. Il video, pubblicato in queste ore sui canali ufficiali, offre un primo sguardo alle scene che andranno a concludere l’epica storia di Deku e dei suoi compagni. La serie è attesa per ottobre 2025 e sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll.

Il teaser: un assaggio del gran finale

Il teaser ha già acceso l’entusiasmo dei fan e ha iniziato a fare il giro dei social con migliaia di visualizzazioni in poche ore. Le immagini mostrano un clima cupo e drammatico: Deku, All Might e i principali eroi affrontano un mondo ormai allo stremo, tra città devastate, rovine fumanti e battaglie sempre più disperate. Il video si concentra sul contrasto tra luce e oscurità, a simboleggiare lo scontro finale tra il bene e il male che caratterizzerà questa ultima stagione, la più attesa di sempre. Anche stavolta, la colonna sonora si fa sentire con toni epici e travolgenti che accompagnano l’azione e le espressioni determinate dei protagonisti, pronti a giocarsi il tutto per tutto.

Un’ultima stagione carica di aspettative

The FINAL SEASON adatterà gli ultimi archi narrativi del manga di Kohei Horikoshi, portando sullo schermo il confronto definitivo con All For One e Shigaraki. I fan si aspettano una conclusione fedele e spettacolare, in grado di chiudere degnamente una delle saghe più amate degli ultimi anni. Non mancheranno momenti intensi, sacrifici, colpi di scena e, probabilmente, le risposte che il pubblico attende da tempo sul destino di Deku, dei suoi amici e del mondo degli eroi.

Data e piattaforma di uscita

L’appuntamento è fissato per ottobre 2025, quando la stagione finale inizierà ufficialmente la sua messa in onda. Gli episodi saranno trasmessi su Crunchyroll, come già avvenuto per le stagioni precedenti. Si tratterà, con ogni probabilità, di una delle serie più seguite dell’autunno anime, pronta a lasciare un segno nella storia dell’animazione giapponese.