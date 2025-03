My Hero Academia FINAL SEASON: l’anime inizierà ad ottobre

Durante il “My Hero Academia Final Season” Plus Ultra Stage tenutosi All’Expo AnimeJapan 2025 di Tokyo, Toho Co., Ltd. sono stati svelati un nuovo teaser trailer e una nuova visual dell’ottava e ultima stagione della serie.

La battaglia definitiva tra il bene e il male è vicina con Deku e Shigaraki che si affronteranno in una resa dei conti segnando la fine di un’era e la conclusione di una delle serie anime più influenti della sua generazione.

La serie verrà trasmessa in simulcast su Crunchyroll

“My Hero Academia FINAL SEASON” sarà presentato in anteprima a ottobre 2025 su Crunchyroll, in tutto il mondo ad esclusione dell’Asia. La piattaforma continuerà la sua trasmissione in simulcast, offrendo così nuovi episodi lo stesso giorno in cui andranno in onda in Giappone.

Inoltre, su Crunchyroll è possibile vedere anche le sette stagioni precedenti dell’anime My Hero Academia, insieme ai film My Hero Academia: Two Heroes e My Hero Academia: Heroes Rising, oltre agli speciali.

Lo staff che lavora all’ottava e ultima stagione

Kenji Nagasaki dirige la serie e Naomi Nakayama ne dirige gli episodi prodotti dallo studio BONES. Yusuke Kuroda scrive la series composition e la sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima realizzano il character design e Yuki Hayashi compone la colonna sonora.

L’anime My Hero Academia adatta l’omonimo manga di Kohei Horikoshi

La serie manga originale di Kohei Horikoshi ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel luglio del 2014 ed è terminato nell’agosto del 2024. Il manga è stato adattato in un anime composto, a breve, da 8 stagioni, tre manga spinoff, 4 film e quattro videogiochi.

My Hero Academia è ambientato in un mondo in cui circa l’80% della popolazione possiede abilità soprannaturali note come Quirks, e racconta il viaggio di Izuku Midoriya e dei suoi compagni di classe all’U.A. Liceo mentre si allenano per diventare eroi professionisti che proteggono la società dai cattivi.