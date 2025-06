Le uscite J-POP Manga del 25 giugno 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 25 giugno 2025 torna la nostra amatissima maga Frieren, con il volume 14 della serie disponibile doppia edizione: Regular e Deluxe con sovraccoperta variant e contenente lo speciale booklet cartonato Sparkle for Frieren, con all’interno una storia inedita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Giunge al termine Oshi no Ko – My Star: riusciranno Aqua e Ruby a vendicare la morte di Ai? Scopritelo nel volume 16, disponibile anch’esso in versione Regular e Deluxe con sovraccoperta in lamina foil a cui sarà allegato il diorama del palcoscenico con gli sticker dei personaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Continua il romantasy Il Mio Matrimonio Felice – Il Romanzo 4. Tra intrighi di palazzo e minacce soprannaturali, la storia d’amore tra Miyo e Kiyoka riuscirà a trovare un lieto fine?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Eleganza, moda e soffuso romanticismo riempiono le pagine del volume 3 di Veil, capolavoro grafico di Kotteri! Nel corso del loro tenero corteggiamento la giovane e affascinante Emma e il poliziotto Aleksander intrattengono conversazioni brillanti sdraiati su divanetti di velluto o condividono semplici momenti quotidiani in un’atmosfera sospesa che ricorda quella dei sogni.

Arriva in volume singolo La Tomba del Faraone 2 di Keiko Takemiya dopo l’uscita in cofanetto e il secondo atteso box di Love is an illusion, la piccante serie BL ambientata nell’omegaverse.

Continuano inoltre anche The War of Greedy Witches 12, Sword Art Online Novel 22 – Kiss and Fly e Akane Banashi 12.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 25 giugno.

Le uscite J-POP Manga del 25 giugno 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Akane Banashi 12

Frieren – Oltre la fine del viaggio 14 – Ed. Deluxe

Frieren – Oltre la fine del viaggio 14

Il mio matrimonio felice – Il romanzo 4

Killing Stalking Stagione III Box Vol. 1-6

La tomba del faraone 2

Love is an Illusion! Box 2 Vol. 3-4

Oshi no Ko – My Star 16 – Ed. Speciale

Oshi no Ko – My Star 16

Sword Art Online Novel 22 – Kiss and Fly

The War of Greedy Witches 12

Veil 3

Uscite digitali

Akane Banashi 12

Frieren – Oltre la fine del viaggio 14

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 4

Made in Abyss 2

Oshi no Ko – My Star 16

Sword Art Online Novel 22 – Kiss and Fly

Veil 3

Ristampe