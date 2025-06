Frieren – Oltre la fine del viaggio: in arrivo il volume 14 con una storia inedita e l’edizione deluxe

L’avventura di Frieren continua con un’importante novità che farà felici tutti i fan della serie. J-Pop Manga ha infatti annunciato l’uscita del 14° volume di Frieren – Oltre la fine del viaggio, disponibile in due versioni: regular e deluxe. La limited edition deluxe, in particolare, includerà una storia inedita e un esclusivo booklet intitolato Sparkle for Frieren, pensati per arricchire l’esperienza di lettura e offrire ai lettori contenuti speciali dedicati all’universo fantasy creato da Kanehito Yamada e Tsukasa Abe.

Un ritorno tanto atteso

Per chi ama la magia e le avventure epiche, il nuovo volume rappresenta un’occasione imperdibile per tornare a esplorare la terra fantasy in cui l’eroe Himmel e la maga Frieren hanno vissuto tante avventure. La serie si distingue per la sua capacità di coniugare momenti di azione a riflessioni più profonde sulla natura del tempo, dell’amicizia e del significato del viaggio. L’arrivo del volume 14 promette di continuare questa tradizione, ampliando ulteriormente la narrazione e approfondendo i legami tra i personaggi.

Due edizioni per soddisfare tutti i fan

L’edizione regular di Frieren – Oltre la fine del viaggio 14 sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online nell’ultima settimana di giugno, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nuovamente nella storia. Per i collezionisti e gli appassionati più esigenti, la versione deluxe rappresenta un vero tesoro, grazie alla cover variant esclusiva e al booklet Sparkle for Frieren, che aggiunge un valore extra all’acquisto.

Un appuntamento imperdibile

Con questa uscita, J-Pop Manga conferma l’attenzione verso una delle serie fantasy più amate degli ultimi anni. L’ultima settimana di giugno sarà quindi il momento ideale per recuperare o continuare la lettura di Frieren e lasciarsi trasportare ancora una volta in un viaggio emozionante e ricco di sorprese. Che siate nuovi lettori o veterani della saga, il volume 14 promette di regalarvi nuove emozioni e approfondimenti nel magico mondo di Frieren.