Oshi no Ko: la terza stagione rilascia un nuovo trailer su Aqua

Lo studio di animazione Doga Kobo ha condiviso un nuovo trailer per l’attesissima terza stagione di Oshi no Ko. La scelta comunicativa in termini di promozione delle precedenti stagioni di Oshi no Ko andavano in contrasto con la narrazione deprimente e drammatica delle vicende di Ai Hoshino. L’anime e il manga da cui è tratto affrontano il lato oscuro dell’industria dell’intrattenimento, affrontando argomenti come lo stalking dei fan, la pressione che vivono le pop idol e l’omicidio. Il nuovo trailer, condiviso in occasione dell’AnimeJapan 2025, e visibile cliccando qui, non nasconde più il fatto che Oshi no Ko sia una serie dalle tematiche molto serie e delicate.

Il trailer si concentra esclusivamente su Aqua, che si trova in piedi sotto la pioggia con sua sorella Ruby dietro di lui. Il nuovo poster è tratto direttamente dal teaser. Il poster di Ruby la ritrae rivolta verso lo spettatore in un set cinematografico ben illuminato e si trova esattamente alle spalle di Aqua. Questo posizionamento serve a mettere in contrasto i due personaggi. Ruby è ottimista e piena di vita, mentre Aqua è disperato e consumato da pensieri di vendetta. Ruby sta anche fuori dall’ombrello di Aqua nella promozione, a simboleggiare come Aqua si rifiuti di far entrare le persone.

La serie inizia in modo scioccante con la morte di Ai Hoshino, l’idol principale che faceva parte di tutta la pubblicità per Oshi no Ko. La sua morte prematura stabilisce il tono cupo della serie, continuando la storia con i figli gemelli di Ai. Entrambi stanno tentando di entrare nell’industria dell’intrattenimento, con l’obiettivo nascosto di Aqua di catturare la persona che ha causato la morte di sua madre. La terza stagione continuerà le avventure dei gemelli nell’industria dall’arco narrativo principale in poi, con la promozione della pioggia che prefigura ulteriormente la personalità cupa e la dedizione di Aqua.

L’anime alla fine porta allo stesso finale agrodolce del manga. La terza stagione non debutterà prima del 2026, con i fan che dovranno aspettare fino al prossimo anno solare per sperimentare il mondo di Oshi no Ko ancora una volta sul piccolo schermo. La prima stagione è diventata un enorme successo grazie ai forti character design, all’inaspettato colpo di scena iniziale e alla canzone di apertura di Yoasobi di Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury.

Fonte – Comicbook