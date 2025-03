Frieren: confermata la finestra di uscita della seconda stagione

Uno degli anime più apprezzati di sempre, Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, tornerà presto con la seconda stagione. La prima stagione ha conquistato il cuore di molti spettatori con la sua splendida animazione e la storia e personaggi affascinanti. La prima stagione di Frieren ha fatto il suo debutto a settembre 2023, conta 28 episodi divisi in due parti e si è conclusa a marzo 2024. Dopo l’enorme successo dell’anime, la seconda stagione è stata annunciata dopo la conclusione della prima. Pochi giorni fa, lo studio di animazione ha rilasciato delle informazioni sulla seconda stagione, entusiasmando i fan che aspettavano aggiornamenti da quasi un anno. L’attesa è finita, poiché l’account X ufficiale di Frieren ha annunciato che l’anime tornerà a gennaio 2026.

In poche ore, il post è diventato virale, con centinaia di migliaia reazioni e ricondivisioni dai fan. Anche il sito Web ufficiale dell’anime ha rilasciato questa notizia. Sebbene non sia ancora stata resa nota la data di uscita precisa, la messa in onda dovrebbe iniziare nelle prime due settimane, insieme alle consuete programmazioni stagionali. Proprio come la prima stagione, la rete Nippon TV trasmetterà l’anime. Oltre alla finestra di uscita, l’anime condivide anche una splendida visual con i personaggi principali, ossia Frieren, Fern e Stark.

Il finale della prima stagione di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio si conclude con Fern che diventa un mago di prima classe. Il gruppo di Frieren supera il principale ostacolo richiesto per viaggiare nella misteriosa terra di Aureole, dove risiedono le anime dei morti. La seconda stagione continuerà il loro viaggio che permetterà ai protagonisti di incontrare nuovi personaggi e affrontare sfide più difficili La seconda stagione coprirà l’arco Continued Northern Travels e l’arco Divine Revolte.

Durante il loro viaggio, Frieren, Fern e Stark ricevono una richiesta di uccidere un demone. Il mostro ha distrutto un villaggio nella regione di Rufen dell’Altopiano settentrionale. Incontreranno un proctor e un esaminando dell’esame di mago di prima classe, che presteranno il loro aiuto. Poiché questo arco è relativamente breve, la stagione coprirà probabilmente anche gli archi Golden Land e Goddess’ Monument del manga.

Fonte – Comicbook