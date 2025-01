Tra le uscite DC targate Panini del 16 gennaio 2025 troviamo l’inizio dell’evento Absolute Power, che cambierà decisamente faccia all’Universo DC. Oltre al primo capitolo (disponibile anche in due versioni variant), troviamo i primi tie-in sulle pagine di Batman e di Superman. Ma per quanto riguarda l’Azzurrone è di grandissima importanza anche lo Special che presenta la saga La Casata di Brainiac, che precede gli eventi di Absolute Power e ne introduce alcuni elementi essenziali.

Inoltre un altro volume legato alle vicende di Superman, Generale Zod: In Ginocchio di Fronte al Tiranno, l’Omnibus della geniale ma per anni sottostimata Doom Patrol di Rachel Pollack e, sulla scia del successo degli analoghi marvel, il primo albo DC Facsimile Edition, con lo storico Batman 251 di Dennis O’Neil e Neal Adams.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 16 gennaio 2025.

Le uscite DC Panini del 16 gennaio 2025

Absolute Power 1

DC Crossover 41

6,90 €

Contiene: Absolute Power: Ground Zero (2024) #1, Absolute Power (2024) #1

Absolute Power 1

Variant di Mikel Janin

DC Crossover 41

8,90 €

Contiene: Absolute Power: Ground Zero (2024) #1, Absolute Power (2024) #1

Absolute Power 1

Variant di Giovanni Timpano

DC Crossover 41

8,90 €

Contiene: Absolute Power: Ground Zero (2024) #1, Absolute Power (2024) #1

Mark Waid e Dan Mora, gli autori che da anni ci deliziano con Batman/Superman: I Migliori del mondo, firmano Absolute Power, un nuovo evento che porterà al centro della scena la spietata Amanda Waller!

La direttrice del Bureau della Sovranità ha ora il potere di annientare i supereroi della Terra e, stavolta, niente potrà fermarla!

Come reagirà l’opinione pubblica ai provvedimenti di Amanda?

Inoltre, lo speciale Ground Zero, scritto da sceneggiatori di primo piano come Nicole Maines, Joshua Williamson e Chip Zdarsky!

Batman 110

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #151/152

Amanda Waller sta cercando qualcosa che è fondamentale per i suoi piani, e solo qualcuno con la furtività di una gatta può rubarlo!

Batman e Catwoman si ritrovano su un’isola remota e super protetta: la prima preoccupazione è non perdere la vita!

L’oggetto che stanno cercando non è quello che ci si aspettava, e quando appare la Suicide Squad qualcuno ci lascerà le penne!

Inoltre, due storie d’appendice legate ad Absolute Power!

Superman 17

Superman 70

5,00 €

Contiene: Superman (2023) #16/17

Superman è stato sconfitto… ma non è ancora fuori dai giochi!

Le forze di Amanda Waller stanno vincendo, mentre la Fortezza della Solitudine è diventata il punto di ritrovo dei sopravvissuti.

Ferito e privo di poteri, l’Uomo d’Acciaio deve intraprendere una pericolosa missione nel regno della magia. Al suo fianco, Zatanna!

L’atteso ritorno ai disegni di Jamal Campbell!

Superman Special: La Casata di Brainiac

22,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1064/1066, Superman (2023) #13/15, Superman: House of Brainiac Special (2024) #1, Green Lantern (2023) #10/11 (II), #12

Metropolis è sotto attacco: Brainiac è tornato!

La Città del Domani è invasa da un esercito di droni Brainiac e guerrieri Czarniani scatenati!

Superman e la Superfamiglia reagiscono, ma sono isolati: Metropolis è tagliata fuori dal resto del mondo!

Qual è l’obiettivo di Brainiac? O forse dovremmo dire dei Brainiac?

Generale Zod: In Ginocchio di Fronte al Tiranno

DC Collection

26,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1060 (III), Kneel Before Zod (2024) #1/8

Nella sua fortezza su Nuova Kandor, il Generale Zod ha un’accesa discussione con uno spettro del passato: Jor-El!

La cosa che più fa infuriare il Generale è che le provocazioni dell’immaginario interlocutore sembrano avere un fondamento.

Inizia così una storia che vede il Generale alla riconquista del suo titolo di famigerato supercriminale kryptoniano!

Joe Casey e Dan McDaid scrivono una space opera grondante sangue su uno dei cattivi più duri e puri dell’Universo DC. Alla fine tutti dovranno inginocchiarsi davanti a lui!

DC Facsimile Edition: Batman 251

3,50 €

Contiene: Batman #251 Facsimile Edition

In una nuova collana senza precedenti, la ristampa anastatica delle più importanti storie che hanno reso l’Universo DC quello che è oggi!

Iniziamo con un albo storico: il leggendario Batman #251, la cui iconica copertina rivela il ritorno del più celebre avversario del Crociato Incappucciato…

Dopo una lunga assenza, Joker scatena la sua furia contro cinque dei suoi scagnozzi. Batman, ovviamente, dovrà sventare questi omicidi!

Dai mostri sacri del fumetto Dennis O’Neil e Neal Adams, una pietra miliare della storia dell’editore di Burbank!

All-Star Batman

DC Deluxe

52,00 €

Contiene: All-Star Batman (2016) #1/14

In un’unica soluzione, la serie blockbuster che in epoca Rebirth ha visto il Cavaliere Oscuro affrontare i suoi più grandi avversari!

Scott Snyder si unisce a John Romita Jr., Declan Shalvey, Jock, Tula Lotay, Francesco Francavilla, Giuseppe Camuncoli e Rafael Albuquerque per dare vita a racconti personali e legati all’attualità.

Con la partecipazione di Due Facce, Mr. Freeze, Poison Ivy, KGBeast, il Pinguino e tanti altri!

Un volume di grande formato e ricco di extra che rappresenta il compendio perfetto di DC Omnibus: Batman di Scott Snyder voll. 1 e 2!

Starman 5

DC Omnibus

54,00 €

Contiene: Starman (1994) #47/60, #1,000,000, Stars and S.T.R.I.P.E. (1999) #0, All Star Comics 80-Page Giant (1999) #1, JSA: All Stars (2003) #4

Torna la raccolta integrale di una delle serie più amate degli anni 90!

Jack Knight ha intrapreso una personale odissea nello spazio per ritrovare il fratello perduto da tempo della sua ragazza.

Ma una serie di disavventure mandano Starman a spasso nel tempo con risultati imprevedibili…

…e Jack vive avventure incredibili con la Legione dei Super-Eroi e Adam Strange, finendo persino per incontrare il padre di Superman su Krypton!

Doom Patrol di Rachel Pollack

DC Black Label Omnibus

80,00 €

Contiene: Doom Patrol (1987) #64/87, Doom Patrol Annual (1988) #2, Vertigo Jam (1993) #1, Totems (2000) #1